В Украине подешевели помидоры: какая причина снижения цен

В Украине на этой неделе зафиксировали снижение цен на импортные помидоры из Турции - в среднем на 14%. Основной причиной стал слабый интерес оптовых компаний и розничных сетей в закупке этой продукции. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit, передает УНН.

Детали

"Сегодня украинские импортеры предлагают турецкий томат к продаже по 75-90 грн/кг ($1,79-2,15/кг), в зависимости от качества и объемов партий, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой недели", - говорится в сообщении.

Сейчас на рынке наблюдается значительное предложение импортных томатов, тогда как спрос остается низким. Это приводит к накоплению нереализованной продукции на складах, заставляя продавцов снижать цены, чтобы активизировать продажи.

В течение недели поставки турецких помидоров продолжали расти, что привело к перенасыщению рынка. Из-за медленного сбыта большинство оптовых и розничных продавцов сократили закупки, обновляя запасы только после реализации предыдущих партий.

В то же время нынешние цены на импортные помидоры в Украине все еще на 10% выше, чем в этот же период прошлого года.

Эксперты рынка отмечают, что если темпы продаж не вырастут в ближайшее время, снижение цен может продлиться до конца февраля.

Напомним

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявлял, что не видит предпосылок для существенных изменений цен на продукты до сбора нового урожая. По его словам, ожидается стабильность цен на молочные продукты и возможное снижение стоимости в следующие 4-5 месяцев.