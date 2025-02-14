В Україні подешевшали помідори: яка причина зниження цін

В Україні цього тижня зафіксували зниження цін на імпортні помідори з Туреччини - у середньому на 14%. Основною причиною стало слабке зацікавлення гуртових компаній та роздрібних мереж у закупівлі цієї продукції. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні українські імпортери пропонують турецький томат до продажу по 75-90 грн/кг ($1,79-2,15/кг), залежно від якості та обсягів партій, що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня", - ідеться у повідомленні.

Наразі на ринку спостерігається значна пропозиція імпортних томатів, тоді як попит залишається низьким. Це призводить до накопичення нереалізованої продукції на складах, змушуючи продавців знижувати ціни, щоб активізувати продажі.

Протягом тижня поставки турецьких помідорів продовжували зростати, що спричинило перенасичення ринку. Через повільний збут більшість гуртових та роздрібних продавців скоротили закупівлі, оновлюючи запаси лише після реалізації попередніх партій.

Водночас нинішні ціни на імпортні помідори в Україні все ще на 10% вищі, ніж у цей же період минулого року.

Експерти ринку зазначають, що якщо темпи продажів не зростуть найближчим часом, зниження цін може тривати до кінця лютого.

Нагадаємо

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що не бачить передумов для суттєвих змін цін на продукти до збору нового врожаю. За його словами, очікується стабільність цін на молочні продукти та можливе зниження вартості у наступні 4-5 місяців.