Ціни на продукти: у Мінагрополітики розповіли, які зміни можливі в наступні 4-5 місяців

Наразі, до збору нового врожаю, немає передумов, які б суттєво вплинули на ціни. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, пише УНН.

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"Станом на сьогодні ми, з точки зору аналізу поточної ситуації, передумов, які б суттєво впливали на ціни до збору нового врожаю, не бачимо. Тому що знову ж, врожай, який є, зафіксований, він далі не впливає на зміну. Є фактор форс-мажорний, який може впливати, – це енергозабезпечення, але надіємося, що вся система впорається і буде стабільність. У нас продовжується торгівля, як експорт, так і імпорт, тобто якщо десь виникає проміжний короткостроковий дефіцит, то він може закритися імпортом, ціна якого еквівалентна поточним цінам", – пояснив Висоцький.

Він також зауважив, що зараз є певна стабільність на ринку молочних продуктів. За його словами, у наступні кілька місяців ситуація щодо цін буде позитивною.

"З точки зору перспектив цін, у наступні 4-5 місяців дивитися зі стриманим оптимізмом і навіть з певною ймовірністю певного коригування в бік зниження та більшої доступності відповідних продуктів для споживачів", – додав Висоцький.

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