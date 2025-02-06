Цены на продукты: в Минагрополитики рассказали, какие изменения возможны в следующие 4-5 месяцев

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Киев  •  УНН

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Первый заместитель министра агрополитики не видит предпосылок для существенных изменений цен на продукты до сбора нового урожая. Ожидается стабильность цен на молочные продукты и возможное снижение стоимости в следующие 4-5 месяцев.

Сейчас, до сбора нового урожая, нет предпосылок, которые бы существенно повлияли на цены. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, пишет УНН.

Детали

«По состоянию на сегодня мы, с точки зрения анализа текущей ситуации, предпосылок, которые бы существенно влияли на цены до сбора нового урожая, не видим. Потому что опять же, урожай, который есть, зафиксирован, он дальше не влияет на изменение. Есть фактор форс-мажорный, который может влиять, - это энергообеспечение, но надеемся, что вся система справится и будет стабильность. У нас продолжается торговля, как экспорт, так и импорт, то есть если где-то возникает промежуточный краткосрочный дефицит, то он может закрыться импортом, цена которого эквивалентна текущим ценам», - пояснил Высоцкий.

Он также отметил, что сейчас есть определенная стабильность на рынке молочных продуктов. По его словам, в следующие несколько месяцев ситуация по ценам будет положительной.

«С точки зрения перспектив цен, в следующие 4-5 месяцев смотреть со сдержанным оптимизмом и даже с определенной вероятностью определенной корректировки в сторону снижения и большей доступности соответствующих продуктов для потребителей», - добавил Высоцкий.

Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше02.12.24, 12:30 • 115372 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаАгроновости
ministerstvo-ahrarnoi-polityky-ta-prodovolstva-ukrainaМинистерство аграрной политики и продовольствия Украины
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