Цены на продукты растут: что происходит и чего ждать дальше

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Из-за засухи и падения покупательной способности "борщевой набор" подорожал в 2,5 раза. Эксперт прогнозирует замедление роста цен на дешевые продукты до середины декабря и подорожание премиум-сегмента.

Цены на хлеб, овощи, мясо и другие базовые продукты питания продолжают расти. Чего ожидать в ближайшие месяцы рассказал в эксклюзивном интервью УНН исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба  Олег Пендзин.   

Стоимость "борщевого набора" выросла в 2,5 раза, а цены на такие привычные продукты такие как хлеб, вырастет в этом году на 10%.

Прежде всего, важную роль играет уменьшение общего объема производства. Аномальная жара и сильная засуха в этом году привели к недобору урожая: зерновых собрали на 10 млн тонн меньше, а урожай картофеля сократился на 30%. Это автоматически повлияло на предложение на рынке, подтолкнув цены вверх.

Лук вырывается в лидеры подорожания: цены бьют рекорды28 нояб. 2024, 13:25 • 31583 просмотра

"Основной фактор-это большая засуха и физическое уменьшение общего объема производства. То есть это первое основное, за что идет речь о росте цен",— отметил Олег Пендзин.

Еще одним фактором роста цен экономист назвал снижение покупательной способности населения.

По данным исследования Центра Разумкова, 44% украинцев вынуждены экономить на питании, отказываясь от дорогих продуктов и ища более дешевые заменители. Средний класс, который традиционно обеспечивал спрос на более качественные и дорогие продукты, уменьшает расходы и переходит на более дешевые товары. 

Средний класс, который всегда проявлял спрос на более дорогие продукты, сейчас размывается и потихоньку сползает на более дешевый сегмент. Но в том дешевом сегменте и так сидело достаточно большое количество людей, которых мы называем малообеспеченными. Поэтому у нас происходит повышенный спрос на дешевые продукты в пределах потребительской корзины. В то же время на дорогостоящие спрос резко уменьшился

- отмечает Олег Пендзин.

Так, например, произошел рост спроса на продукты "борщевого набора" — картофель, свеклу, морковь и капусту. Их стоимость кое-где выросла в 2,5 раза. Также, цены на хлеб в прошлом году выросли на 14%, производители этого продукта говорят о росте цен еще на примерно 10% к концу 2024.

В то же время цены на дорогие продукты, такие как мясо и рыба, растут значительно медленнее. Например, за последний год мясо подорожало лишь на 2%, а рыба — на 4%. Производители вынуждены ограничивать повышение цен из-за низкой покупательной способности потребителей.

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Также, ожидается, что к 15-18 декабря рост цен на дешевые продукты замедлится. А начнут расти на более дорогие продукты, ведь люди будут готовиться к новогодним праздникам и увеличится спрос на мясо, копчености, все, что ставят на праздничный стол. 

Рост цен на продукты питания, по мнению эксперта, с отключением электроэнергии энергии не связаны.

Предел покупательной способности сейчас падает. Бесспорно, производитель бы хотел бы продать дороже, но он не может продать, потому что у людей нет денег. Поэтому в данной ситуации, я думаю, что какого-то такого чрезвычайно большого мощного роста цен в связи с отключениями электричества не будет

- отметил эксперт.

Поэтому сейчас основным ограничением для дальнейшего подорожания остается покупательная способность населения, которая в условиях экономического кризиса уменьшается. Это создает ситуацию, когда даже в случае роста себестоимости, производители не могут значительно повысить цены, поскольку не все потребители смогут себе это позволить. 

С августа цена на молочные продукты выросла на 30%, прогнозируется рост еще на 5-7%15 нояб. 2024, 08:21 • 32887 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

ОбществоЭкономика
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