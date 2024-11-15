С августа цена на молочные продукты выросла на 30%, прогнозируется рост еще на 5-7%

Цены на молочные продукты в Украине будут продолжать расти как минимум до начала 2025 года из-за значительного повышения стоимости молочного сырья.

Об этом заявили Председатель союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский, в эфире КИЕВ24, передает УНН.

Что касается цен для украинского потребителя, то они будут подниматься. Я прогнозирую, что это будет продолжаться как минимум до начала января 2025 года - сказал Чагаровский.

По его словам, это обусловлено тем, что торговые сети не реагируют так стремительно на поднятие цен на молочное сырье, а именно на молочные продукты, которые бы компенсировали разницу роста цены.

Они повышают цену на 5-7%, а мы видим, что с августа цены на молочные продукты выросли более чем на 30%. Я прогнозирую, что цены вырастут еще на 5-7% - добавил Чагаровский.

Напомним

Из-за сложных погодных условий в этом году цены на капусту в Украине вырастут, поскольку жара помешала нормальному росту урожая. Высокие цены на овощи обусловлены также другими факторами, в частности нехваткой рабочей силы из-за войны и подорожанием удобрений и средств защиты растений на мировом рынке.