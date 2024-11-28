Лук вырывается в лидеры подорожания: цены бьют рекорды

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Цены на качественный репчатый лук в Украине выросли на 35% за неделю из-за повышенного спроса. Фермеры сдерживают продажи из хранилищ, что создает дефицит на рынке и может привести к раннему импорту.

На этой неделе украинские фермеры повысили цены на репчатый лук. Причиной такого роста стал заметный повышенный спрос на этот овощ. В то же время многие хозяйства пока воздерживаются от продажи лука из хранилищ, поэтому предложение качественной продукции на рынке остается ограниченным.

Передает УНН со ссылкой на информацию аналитиков проекта EastFruit.

детали

Сейчас подорожание наблюдается преимущественно в сегменте лука высокого качества, ведь предложение продукции среднего и низкого качества значительно сократилось. По состоянию на сегодня украинские фермеры продают качественный лук по цене от 12 до 17 грн/кг ($0,29–0,41/кг), что в среднем на 35% дороже, чем в конце прошлой недели.

На сегодняшний день цены на репчатый лук уже превысили прошлогодние показатели за аналогичный период в среднем на 16%. Однако эксперты рынка отмечают, что такая ситуация имеет определенный "искусственный" характер.

Многие фермы отказываются продавать продукцию по текущим ценам, что только усугубляет дефицит овощей на рынке.

Если сравнивать ситуацию на украинском рынке лука с другими странами региона, Украина уже в конце этой недели может стать лидером по уровню цен на этот продукт.

Аналитики прогнозируют, что, если тенденция роста цен продолжится, импорт лука в Украину в этом сезоне может начаться раньше, чем обычно. Какие продукты могут подорожать до 15% в зимний период в ближайшие несколько недель может быть определенное затишье ценовой позиции, но со спросом из-за новогодних праздников цены вырастут.

Зимний период может характеризоваться ростом на мясо, яйца, сахар, масло, молочную продукцию в пределах 15%. Сало также может вырасти в цены.   

Напомним

УНН ранее сообщал, что цены на репчатый лук в Украине в начале ноября существенно снизились из-за падения спроса и увеличения предложения. Малые хозяйства активно распродают продукцию из необорудованных хранилищ, что приводит к уменьшению стоимости на 13% за неделю.

Эксперт объяснил причину роста цен на овощи и что может остановить это4 нояб. 2024, 08:07 • 30242 просмотра

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ЭкономикаАгроновости
ukrainaУкраина