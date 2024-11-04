Эксперт объяснил причину роста цен на овощи и что может остановить это
Киев • УНН
Из-за летней жары значительная часть урожая овощей выгорела, что привело к росту цен. Единственным фактором, который может остановить подорожание, является импортная продукция из теплых регионов.
Жара летом повлияла на урожай, поэтому цены на овощи растут. Также на ситуацию влияет инфляция, соотношение гривны к доллару. Единственное, что может остановить дальнейшие рост - это присутствие импортной продукции. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Если мы говорим об овощах, то, к сожалению, так же как с зерновыми, погодные условия летом, жаркие дни, они очень сильно нанесли ущерб. Кое-где в юго-восточных регионах, когда температура держалась на почве более 60 градусов - это привело к тому, что значительная часть урожая выгорела. Соответственно последствия мы с вами пожинаем в период активной фазы, когда казалось овощи должны были быть дешевыми, в пик сентябрь-октябрь, когда их собирали, но по факту мы увидели, что действительно за счет отсутствия качественного предложения, а спрос внутри страны существует довольно таки высокий, цены пошли в гору
Он отметил, что с ноября начинаются большие холода, соответственно овощи закладываются в складские системы и их хранение становится более затратным. Соответственно - это также будет закладываться в основу себестоимости продукции, которая будет выходить на полки магазинов.
В целом еще к этим факторам мы добавляем фактор инфляции, который до конца года будет около 10%, затраты на логистическую систему, соотношение гривны к доллару, соответственно все это формирует конечный продукт на полках магазинов и собственно его цену. К сожалению сказать, что мы будем видеть поэтапное удешевление в этот период - нет. Единственное, что может остановить дальнейшие рост - это присутствие импортной продукции, потому что начиная с декабря мы в большей степени начинаем импортировать продукцию из теплых регионов и оно может по крайней мере остановить рост цен, как будет в этом сезоне будем наблюдать
Дополнение
Аналитики проекта EastFruit сообщали, что четыре недели подряд в Украине дорожают огурцы. Производители предлагают тепличные огурцы по цене от 90 до 115 грн/кг, что в среднем на 13% дороже, чем неделей ранее.
Также аналитики проекта EastFruit отмечали, что стоимость качественной моркови в Украине выросла на 12% за неделю и составляет 18-25 грн/кг. Цены на корнеплод выросли из-за активных закупок оптовиками, которые закладывают морковь на хранение, так и населением, которое формирует запасы на зиму.