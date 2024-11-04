Эксперт объяснил причину роста цен на овощи и что может остановить это

Жара летом повлияла на урожай, поэтому цены на овощи растут. Также на ситуацию влияет инфляция, соотношение гривны к доллару. Единственное, что может остановить дальнейшие рост - это присутствие импортной продукции. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Если мы говорим об овощах, то, к сожалению, так же как с зерновыми, погодные условия летом, жаркие дни, они очень сильно нанесли ущерб. Кое-где в юго-восточных регионах, когда температура держалась на почве более 60 градусов - это привело к тому, что значительная часть урожая выгорела. Соответственно последствия мы с вами пожинаем в период активной фазы, когда казалось овощи должны были быть дешевыми, в пик сентябрь-октябрь, когда их собирали, но по факту мы увидели, что действительно за счет отсутствия качественного предложения, а спрос внутри страны существует довольно таки высокий, цены пошли в гору - объяснил Марчук.

Он отметил, что с ноября начинаются большие холода, соответственно овощи закладываются в складские системы и их хранение становится более затратным. Соответственно - это также будет закладываться в основу себестоимости продукции, которая будет выходить на полки магазинов.

В целом еще к этим факторам мы добавляем фактор инфляции, который до конца года будет около 10%, затраты на логистическую систему, соотношение гривны к доллару, соответственно все это формирует конечный продукт на полках магазинов и собственно его цену. К сожалению сказать, что мы будем видеть поэтапное удешевление в этот период - нет. Единственное, что может остановить дальнейшие рост - это присутствие импортной продукции, потому что начиная с декабря мы в большей степени начинаем импортировать продукцию из теплых регионов и оно может по крайней мере остановить рост цен, как будет в этом сезоне будем наблюдать - сказал Марчук.

Дополнение

Аналитики проекта EastFruit сообщали, что четыре недели подряд в Украине дорожают огурцы. Производители предлагают тепличные огурцы по цене от 90 до 115 грн/кг, что в среднем на 13% дороже, чем неделей ранее.

Также аналитики проекта EastFruit отмечали, что стоимость качественной моркови в Украине выросла на 12% за неделю и составляет 18-25 грн/кг. Цены на корнеплод выросли из-за активных закупок оптовиками, которые закладывают морковь на хранение, так и населением, которое формирует запасы на зиму.