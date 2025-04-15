Міністерство аграрної політики та продовольства України

Заборону на вилов раків запроваджують в Україні: коли і де діятимуть обмеження

З 1 грудня 2024 року в Україні запроваджується заборона на вилов раків у більшості водойм. На Дунаї заборона діятиме з 5 грудня, на водосховищах - з 15 грудня.