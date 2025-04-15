Міністерство аграрної політики та продовольства України

В Україні зафіксовано зниження цін на курячі яйця на 5,2% за останні два тижні. Виробництво яєць у березні зросло порівняно з січнем і лютим.
Кількість компаній, що володіють понад 100 га землі, зменшилась на 66. Бізнеси, які володіли значними ділянками, продають їх.
Українські аграрії засіяли 1 058,6 тис. га ярих зернових, що становить 18,5% від плану. Найбільше засіяно ячменю – 612,2 тис. га, а лідерами за темпами сівби є Одеська та Тернопільська області.
В Україні прогнозують ще більші проблеми з робочою силою для збору врожаю цього року.
У березні 2025 року експорт агропродукції становив 58% від усього експорту України, досягнувши 2,1 млрд доларів. Найбільше експортували кукурудзу та соняшникову олію, збільшився експорт продуктів переробки.
Українські аграрії засіяли 926 тис. га ярих зернових, а лідерами за темпами сівби стали Одеська, Тернопільська, Полтавська, Миколаївська та Вінницька області. Планують збільшити площі під пшеницею.
Віталій Коваль задекларував квартиру в Києві за 215 тис. грн, доходи 391 тис. грн від Міністерства та 955 тис. грн від Фонду держмайна. Також він має $25 000 готівкою.
Уряд України схвалив план розвитку іригаційного комплексу до 2050 року. Він передбачає реформу управління інфраструктурою, інвестиції в модернізацію систем зрошення та накопичення водних ресурсів.
Станом на 28 березня 2025 року українські аграрії засіяли 551,8 тис. га ярих зернових. Найбільше засіяно ячменю – 315,5 тис. га.
НАБУ повідомило про підозру колишньому заступнику міністра агрополітики та заступнику керівника РДА через зловживання та підроблення, що призвело до збитків у 27 млн грн.
З березня 2025 року в Україні запрацює система "єКоноплі" для спрощення роботи з промисловими коноплями. Система дозволить швидко реєструватися та керувати всіма процесами онлайн без отримання ліцензій.
Інфляція в Україні досягла 12,9%, що призвело до подорожчання овочів та молочних продуктів. Причинами стали погодні умови, дефіцит робочої сили та зростання експорту молочної продукції.
У січні 2025 року дефіцит зовнішньої торгівлі України досяг 2,3 млрд доларів, що на третину більше, ніж торік. Імпорт становив $5,5 млрд, експорт - $3,2 млрд, з найбільшим імпортом з Китаю та експортом до Польщі.
В Україні запускають електронний сервіс для захисту бджіл від отруєння засобами захисту рослин. Система дозволить аграріям та пасічникам взаємодіяти через єдину платформу для організації бджолозапилення.
Перший заступник міністра агрополітики не бачить передумов для суттєвих змін цін на продукти до збору нового врожаю. Очікується стабільність цін на молочні продукти та можливе зниження вартості у наступні 4-5 місяців.
Через теплу зиму очікується збільшення кількості шкідників, грибків та бур'янів на полях. Аграріям доведеться збільшити витрати на засоби захисту рослин, хоча стан посівів наразі задовільний.
Озимі культури посіяні на площі не меншій, ніж торік. Завдяки розмінуванню та обстеженню територій вдалося повернути до обробітку 285 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.
Кабмін затвердив концепцію розвитку тваринництва для компенсації дефіциту м'ясних та молочних продуктів. Програма передбачає збільшення виробництва до 70 кг м'яса та 270 кг молочних виробів на особу щорічно.
В Україні розпочався прийом заявок на спеціальні бюджетні дотації для утримання худоби через Державний аграрний реєстр. Виплати складають 7000 грн за корову та 2000 грн за вівцю/козу.
З початку маркетингового року Україна експортувала 23,904 млн тонн зернових, що на 14,15% більше ніж торік. Найбільше експортовано кукурудзи та пшениці - 11,153 та 10,328 млн тонн відповідно.
Міністерство аграрної політики затвердило мінімально допустимі експортні ціни на січень 2025 року для 15 видів сільгосппродукції. Експорт товарів за цінами нижчими від встановлених буде заборонено.
Міністерство молоді та спорту затвердило нові критерії визначення важливих підприємств у сфері спорту в особливий період. Новий наказ №7742 замінив попередній документ від лютого 2023 року.
Кабмін затвердив створення реєстру сертифікатів для роботи з тваринами, який запрацює з 2026 року. Система міститиме дані про власників сертифікатів, напрями підготовки та випадки порушень законодавства.
З початку маркетингового року Україна експортувала 21,256 млн тонн зернових, що на 21,57% більше ніж торік. Найбільше експортовано пшениці - 9,63 млн тонн та кукурудзи - 9,351 млн тонн.
Міністерство аграрної політики затвердило нові критерії для визначення підприємств, важливих для економіки в особливий період. Для отримання статусу потрібна відповідність двом критеріям та подання податкової звітності.
Мінагрополітики планує збільшити споживання української риби в державних установах. Наразі Україна імпортує рибної продукції на $1 млрд, тоді як експортує лише на $19 млн.
Кабмін затвердив порядок фінансової підтримки виробників прісноводної риби на деокупованих територіях. Компенсація покриє витрати на вирощування та придбання рибопосадкового матеріалу.
Україна стала заручницею внутрішньополітичних дискусій у Польщі, де українська продукція використовується як інструмент у суперечках. Мінагро попереджає про ризики нових блокувань кордону через майбутні вибори у Польщі.
З 1 грудня 2024 року в Україні запроваджується заборона на вилов раків у більшості водойм. На Дунаї заборона діятиме з 5 грудня, на водосховищах - з 15 грудня.
НАЗК тимчасово обмежить доступ до Єдиного державного реєстру декларацій 27 листопада з 15:00 до 18:00. Обмеження пов'язане з проведенням програмно-технічного обслуговування системи.