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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18645 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 131097 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 124260 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 125696 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 124414 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127412 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191122 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76724 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163973 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115307 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

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Міністерство аграрної політики та продовольства України

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Ціни на яйця в Україні знизилися вперше з лютого перед Великоднем

В Україні зафіксовано зниження цін на курячі яйця на 5,2% за останні два тижні. Виробництво яєць у березні зросло порівняно з січнем і лютим.

Суспільство • 14 квітня, 06:54 • 4196 перегляди

В Україні різко скоротилася кількість компаній-власників великих земельних банків

Кількість компаній, що володіють понад 100 га землі, зменшилась на 66. Бізнеси, які володіли значними ділянками, продають їх.

Економіка • 11 квітня, 06:39 • 3693 перегляди

Посівна-2025: аграрії засіяли понад мільйон гектарів ярих зернових

Українські аграрії засіяли 1 058,6 тис. га ярих зернових, що становить 18,5% від плану. Найбільше засіяно ячменю – 612,2 тис. га, а лідерами за темпами сівби є Одеська та Тернопільська області.

Економіка • 11 квітня, 06:19 • 3463 перегляди
Ексклюзив

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

В Україні прогнозують ще більші проблеми з робочою силою для збору врожаю цього року.

Економіка • 10 квітня, 12:43 • 142643 перегляди

Агросектор забезпечив понад половину експорту України у березні: основні товари та партнери

У березні 2025 року експорт агропродукції становив 58% від усього експорту України, досягнувши 2,1 млрд доларів. Найбільше експортували кукурудзу та соняшникову олію, збільшився експорт продуктів переробки.

Економіка • 9 квітня, 09:25 • 6152 перегляди

Ярими зерновими засіяли вже 16% від запланованих площ: лідери посівної

Українські аграрії засіяли 926 тис. га ярих зернових, а лідерами за темпами сівби стали Одеська, Тернопільська, Полтавська, Миколаївська та Вінницька області. Планують збільшити площі під пшеницею.

Економіка • 4 квітня, 06:10 • 4040 перегляди

Глава Мінагрополітики задекларував квартиру у Києві та кілька сотень тисяч гривень на кількох рахунках

Віталій Коваль задекларував квартиру в Києві за 215 тис. грн, доходи 391 тис. грн від Міністерства та 955 тис. грн від Фонду держмайна. Також він має $25 000 готівкою.

Політика • 31 березня, 13:57 • 25189 перегляди

В Україні схвалили план зрошення земель в умовах змін клімату: що передбачається

Уряд України схвалив план розвитку іригаційного комплексу до 2050 року. Він передбачає реформу управління інфраструктурою, інвестиції в модернізацію систем зрошення та накопичення водних ресурсів.

Економіка • 31 березня, 10:00 • 28710 перегляди

В Україні засіяли зерновими майже 10% від плану: лідери посівної

Станом на 28 березня 2025 року українські аграрії засіяли 551,8 тис. га ярих зернових. Найбільше засіяно ячменю – 315,5 тис. га.

Економіка • 28 березня, 12:24 • 25550 перегляди

Корупція у Мінагрополітики: правоохоронці викрили ексзаступника міністра

НАБУ повідомило про підозру колишньому заступнику міністра агрополітики та заступнику керівника РДА через зловживання та підроблення, що призвело до збитків у 27 млн грн.

Кримінал та НП • 19 березня, 13:07 • 11952 перегляди

В Україні запускають нову електронну систему для конопляного бізнесу

З березня 2025 року в Україні запрацює система "єКоноплі" для спрощення роботи з промисловими коноплями. Система дозволить швидко реєструватися та керувати всіма процесами онлайн без отримання ліцензій.

Економіка • 10 березня, 14:10 • 20817 перегляди
Ексклюзив

Експерт пояснив, що спричинило подорожчання овочів та молочних продуктів в Україні

Інфляція в Україні досягла 12,9%, що призвело до подорожчання овочів та молочних продуктів. Причинами стали погодні умови, дефіцит робочої сили та зростання експорту молочної продукції.

Економіка • 17 лютого, 13:43 • 149719 перегляди

Зовнішня торгівля України пішла в мінус на $2,3 млрд: куди йде експорт

У січні 2025 року дефіцит зовнішньої торгівлі України досяг 2,3 млрд доларів, що на третину більше, ніж торік. Імпорт становив $5,5 млрд, експорт - $3,2 млрд, з найбільшим імпортом з Китаю та експортом до Польщі.

Економіка • 11 лютого, 06:18 • 32127 перегляди

В Україні стартував сервіс "Є-Бджільництво": як працюватиме і кому буде корисним

В Україні запускають електронний сервіс для захисту бджіл від отруєння засобами захисту рослин. Система дозволить аграріям та пасічникам взаємодіяти через єдину платформу для організації бджолозапилення.

Технології • 10 лютого, 13:56 • 43447 перегляди

Ціни на продукти: у Мінагрополітики розповіли, які зміни можливі в наступні 4-5 місяців

Перший заступник міністра агрополітики не бачить передумов для суттєвих змін цін на продукти до збору нового врожаю. Очікується стабільність цін на молочні продукти та можливе зниження вартості у наступні 4-5 місяців.

Економіка • 6 лютого, 13:00 • 42161 перегляди

Тепла зима змусить аграріїв витратити більше на захист посівів від шкідників

Через теплу зиму очікується збільшення кількості шкідників, грибків та бур'янів на полях. Аграріям доведеться збільшити витрати на засоби захисту рослин, хоча стан посівів наразі задовільний.

Економіка • 6 лютого, 11:06 • 39125 перегляди

Озимі посіяні на площі не меншій, ніж торік - Мінагрополітики

Озимі культури посіяні на площі не меншій, ніж торік. Завдяки розмінуванню та обстеженню територій вдалося повернути до обробітку 285 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.

Економіка • 6 лютого, 10:26 • 33584 перегляди

Уряд хоче компенсувати дефіцит мʼясних, молочних і рибних продуктів: підготовлено концепцію

Кабмін затвердив концепцію розвитку тваринництва для компенсації дефіциту м'ясних та молочних продуктів. Програма передбачає збільшення виробництва до 70 кг м'яса та 270 кг молочних виробів на особу щорічно.

Економіка • 5 лютого, 15:24 • 36494 перегляди

Власники корів, кіз та овець можуть отримати державні дотації: як подати заявку

В Україні розпочався прийом заявок на спеціальні бюджетні дотації для утримання худоби через Державний аграрний реєстр. Виплати складають 7000 грн за корову та 2000 грн за вівцю/козу.

Економіка • 3 лютого, 08:47 • 39012 перегляди

Експорт зерна у цьому сезоні на 14% більший за торішній

З початку маркетингового року Україна експортувала 23,904 млн тонн зернових, що на 14,15% більше ніж торік. Найбільше експортовано кукурудзи та пшениці - 11,153 та 10,328 млн тонн відповідно.

Економіка • 17 січня, 15:08 • 75535 перегляди

Мінагрополітики встановило нові мінімальні експортні ціни на 15 видів товарів

Міністерство аграрної політики затвердило мінімально допустимі експортні ціни на січень 2025 року для 15 видів сільгосппродукції. Експорт товарів за цінами нижчими від встановлених буде заборонено.

Економіка • 10 січня, 12:20 • 63443 перегляди

Мінмолодьспорту затвердило нові критерії критичності підприємств у сфері спорту

Міністерство молоді та спорту затвердило нові критерії визначення важливих підприємств у сфері спорту в особливий період. Новий наказ №7742 замінив попередній документ від лютого 2023 року.

Спорт • 6 січня, 12:00 • 28828 перегляди

В Україні з'явиться новий реєстр для роботи з тваринами: що зміниться з 2026 року

Кабмін затвердив створення реєстру сертифікатів для роботи з тваринами, який запрацює з 2026 року. Система міститиме дані про власників сертифікатів, напрями підготовки та випадки порушень законодавства.

Суспільство • 30 грудня, 08:36 • 19573 перегляди

Експорт зерна у цьому сезоні на понад 20% більший за торішній

З початку маркетингового року Україна експортувала 21,256 млн тонн зернових, що на 21,57% більше ніж торік. Найбільше експортовано пшениці - 9,63 млн тонн та кукурудзи - 9,351 млн тонн.

Економіка • 27 грудня, 15:07 • 41925 перегляди

Бронювання аграріїв: оновили критерії і оприлюднили алгоритм для визначення критично важливих агропідприємств

Міністерство аграрної політики затвердило нові критерії для визначення підприємств, важливих для економіки в особливий період. Для отримання статусу потрібна відповідність двом критеріям та подання податкової звітності.

Економіка • 25 грудня, 14:58 • 38462 перегляди

Українська риба може з'явитися в меню шкіл, лікарень та ЗСУ: що кажуть у Мінагрополітики

Мінагрополітики планує збільшити споживання української риби в державних установах. Наразі Україна імпортує рибної продукції на $1 млрд, тоді як експортує лише на $19 млн.

Економіка • 19 грудня, 16:55 • 43750 перегляди

Кабмін ухвалив рішення про фінансову підтримку рибоводів у деокупованих регіонах

Кабмін затвердив порядок фінансової підтримки виробників прісноводної риби на деокупованих територіях. Компенсація покриє витрати на вирощування та придбання рибопосадкового матеріалу.

Економіка • 11 грудня, 08:26 • 34269 перегляди

Є ризики блокування кордону з боку польських фермерів - Мінагро

Україна стала заручницею внутрішньополітичних дискусій у Польщі, де українська продукція використовується як інструмент у суперечках. Мінагро попереджає про ризики нових блокувань кордону через майбутні вибори у Польщі.

Політика • 10 грудня, 09:38 • 53164 перегляди

Заборону на вилов раків запроваджують в Україні: коли і де діятимуть обмеження

З 1 грудня 2024 року в Україні запроваджується заборона на вилов раків у більшості водойм. На Дунаї заборона діятиме з 5 грудня, на водосховищах - з 15 грудня.

Суспільство • 29 листопада, 19:14 • 24272 перегляди

Реєстр декларацій буде недоступний 27 листопада: що варто знати

НАЗК тимчасово обмежить доступ до Єдиного державного реєстру декларацій 27 листопада з 15:00 до 18:00. Обмеження пов'язане з проведенням програмно-технічного обслуговування системи.

Суспільство • 27 листопада, 09:43 • 14896 перегляди