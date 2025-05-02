Посівна-2025: ярими засіяли вже понад половину запланованих площ

Під час весняної посівної в Україні засіяли вже 3,2 млн га ярих зернових та зернобобових культур, або 56,1% від запланованих площ, повідомили у Мінагрополітики, пише УНН.

Станом на 2 травня 2025 року аграрії всіх областей України засіяли 3,25 млн га ярих зернових та зернобобових культур - повідомили у міністерстві.

Наразі найбільша площа посівів припадає на кукурудзу – 1 919,3 тис. га, ячмінь – 715,2 тис. га, ярої пшениці вже засіяно 207,9 тис. га, гороху – 205,7 тис. га, вівса – 156 тис. га. Гречка засіяна на площі 7 тис. га, просо – 6 тис. га.

Регіони-лідери за темпами сівби:

Полтавська область: 429,6 тис. га (пшениця – 4,5 тис. га, ячмінь – 69,1 тис. га, горох – 9,6 тис. га, овес – 3,1 тис. га, кукурудза – 343,1 тис. га);

Кіровоградська область: 300,5 тис. га (пшениця – 3 тис. га, ячмінь – 35,4 тис. га, горох – 18,7 тис. га, овес – 0,5 тис. га, кукурудза – 238,3 тис. га);

Київська область: 241,6 тис. га (пшениця – 25 тис. га, ячмінь – 40,4 тис. га, горох – 4,5 тис. га, овес – 5 тис. га, кукурудза – 163 тис. га);

Сумська область: 225,8 тис. га (пшениця – 21,5 тис. га, ячмінь – 18,2 тис. га, горох – 5,8 тис. га, овес – 9,8 тис. га, кукурудза – 168,7 тис. га);

Черкаська область: 217,3 тис. га (пшениця – 2 тис. га, ячмінь – 30,2 тис. га, горох – 5 тис. га, овес – 0,8 тис. га, кукурудза – 179,1 тис. га).

Технічні культури засіяні на площі 3 432 тис. га. З них:

соняшнику – 2 364,8 тис. га;

сої – 729,2 тис. га;

цукрових буряків – 217,3 тис. га.

Доповнення

Загалом у 2025 році заплановано засіяти близько 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року. Головною особливістю нового сезону стане збільшення площ під ярою пшеницею до 227,5 тис. га. Такі зміни в структурі посівів відповідають стабільному попиту на пшеницю з боку переробних підприємств та експортерів, вказали у Мінагро.