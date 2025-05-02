Посевная-2025: яровыми засеяли уже более половины запланированных площадей

Во время весенней посевной в Украине засеяли уже 3,2 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, или 56,1% от запланированных площадей, сообщили в Минагрополитики, пишет УНН.

По состоянию на 2 мая 2025 года аграрии всех областей Украины засеяли 3,25 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур - сообщили в министерстве.

Сейчас наибольшая площадь посевов приходится на кукурузу – 1 919,3 тыс. га, ячмень – 715,2 тыс. га, яровой пшеницы уже засеяно 207,9 тыс. га, гороха – 205,7 тыс. га, овса – 156 тыс. га. Гречка засеяна на площади 7 тыс. га, просо – 6 тыс. га.

Регионы-лидеры по темпам сева:

Полтавская область: 429,6 тыс. га (пшеница – 4,5 тыс. га, ячмень – 69,1 тыс. га, горох – 9,6 тыс. га, овес – 3,1 тыс. га, кукуруза – 343,1 тыс. га);

Кировоградская область: 300,5 тыс. га (пшеница – 3 тыс. га, ячмень – 35,4 тыс. га, горох – 18,7 тыс. га, овес – 0,5 тыс. га, кукуруза – 238,3 тыс. га);

Киевская область: 241,6 тыс. га (пшеница – 25 тыс. га, ячмень – 40,4 тыс. га, горох – 4,5 тыс. га, овес – 5 тыс. га, кукуруза – 163 тыс. га);

Сумская область: 225,8 тыс. га (пшеница – 21,5 тыс. га, ячмень – 18,2 тыс. га, горох – 5,8 тыс. га, овес – 9,8 тыс. га, кукуруза – 168,7 тыс. га);

Черкасская область: 217,3 тыс. га (пшеница – 2 тыс. га, ячмень – 30,2 тыс. га, горох – 5 тыс. га, овес – 0,8 тыс. га, кукуруза – 179,1 тыс. га).

Технические культуры засеяны на площади 3 432 тыс. га. Из них:

подсолнечника – 2 364,8 тыс. га;

сои – 729,2 тыс. га;

сахарной свеклы – 217,3 тыс. га.

Дополнение

В общем в 2025 году запланировано засеять около 5,7 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, что соответствует уровню 2024 года. Главной особенностью нового сезона станет увеличение площадей под яровой пшеницей до 227,5 тыс. га. Такие изменения в структуре посевов соответствуют стабильному спросу на пшеницу со стороны перерабатывающих предприятий и экспортеров, указали в Минагро.