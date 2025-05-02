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Посевная-2025: яровыми засеяли уже более половины запланированных площадей

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Украинские аграрии засеяли 3,25 млн га яровых зерновых, 56,1% от плана. Больше всего посеяно кукурузы – 1,9 млн га. В 2025 году планируют засеять 5,7 млн га, как и в прошлом году.

Посевная-2025: яровыми засеяли уже более половины запланированных площадей

Во время весенней посевной в Украине засеяли уже 3,2 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, или 56,1% от запланированных площадей, сообщили в Минагрополитики, пишет УНН.

По состоянию на 2 мая 2025 года аграрии всех областей Украины засеяли 3,25 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур

- сообщили в министерстве.

Сейчас наибольшая площадь посевов приходится на кукурузу – 1 919,3 тыс. га, ячмень –  715,2 тыс. га, яровой пшеницы уже засеяно 207,9 тыс. га, гороха – 205,7 тыс. га, овса – 156 тыс. га. Гречка засеяна на площади  7 тыс. га, просо – 6 тыс. га.

Регионы-лидеры по темпам сева:

  • Полтавская область: 429,6 тыс. га (пшеница – 4,5 тыс. га, ячмень – 69,1 тыс. га, горох – 9,6 тыс. га, овес – 3,1 тыс. га, кукуруза – 343,1 тыс. га);
    • Кировоградская область: 300,5 тыс. га (пшеница – 3 тыс. га, ячмень – 35,4 тыс. га, горох – 18,7 тыс. га, овес – 0,5 тыс. га, кукуруза – 238,3 тыс. га);
      • Киевская область: 241,6 тыс. га (пшеница – 25 тыс. га, ячмень – 40,4 тыс. га, горох – 4,5 тыс. га, овес – 5 тыс. га, кукуруза – 163 тыс. га);
        • Сумская область: 225,8 тыс. га (пшеница – 21,5 тыс. га, ячмень – 18,2 тыс. га, горох – 5,8 тыс. га, овес – 9,8 тыс. га, кукуруза – 168,7 тыс. га);
          • Черкасская область: 217,3 тыс. га (пшеница – 2 тыс. га, ячмень – 30,2 тыс. га, горох – 5 тыс. га, овес – 0,8 тыс. га, кукуруза – 179,1 тыс. га).

            Технические культуры засеяны на площади 3 432 тыс. га. Из них: 

            • подсолнечника – 2 364,8 тыс. га; 
              • сои – 729,2 тыс. га;
                • сахарной  свеклы  –  217,3 тыс. га.

                  Дополнение

                  В общем в 2025 году запланировано засеять около 5,7 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, что соответствует уровню 2024 года. Главной особенностью нового сезона станет увеличение площадей под яровой пшеницей до 227,5 тыс. га. Такие изменения в структуре посевов соответствуют стабильному спросу на пшеницу со стороны перерабатывающих предприятий и экспортеров, указали в Минагро.

                  Юлия Шрамко

                  Юлия Шрамко

                  ЭкономикаАгроновости
                  Сумская область
                  Киевская область
                  Черкасская область
                  Кировоградская область
                  Полтавская область
                  Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
                  Украина
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