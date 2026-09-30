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Техніка
The Guardian

В Україні вже засіяли майже 1,6 млн гектарів озимих зернових

Київ • УНН

 • 374 перегляди

Українські аграрії засіяли озимими зерновими 1,5945 млн га, або 30,6% прогнозу. Ріпак посіяно на 92,1% запланованих площ.

В Україні вже засіяли майже 1,6 млн гектарів озимих зернових

Аграрії України станом на 30 вересня засіяли озимими зерновими культурами 1 594,5 тис. га – 30,6% від прогнозованої площі. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства, пише УНН.

Деталі

Найбільше посіяно пшениці та тритикале – 1 424,2 тис. га (31,4% від прогнозу). Ячменем засіяно 124,2 тис. га (20,9%), житом – 46,1 тис. га (60,1%).

Водночас найближче до завершення посівна кампанія ріпаку: 1 018 тис. га, або 92,1% від прогнозу.

За загальними площами посіву озимих зернових культур лідирують такі області:

  • Миколаївська – вже засіяно 253,5 тис. га (195,5 тис. га озимою пшеницею та тритикале і 58 тис. га – озимим ячменем).
    • Дніпропетровська: посіяно 164,9 тис. га (161,1 тис. га пшениці та тритикале, 3,5 тис. га ячменю та 0,3 тис. га жита).
      • Полтавська область має 130,4 тис. га посівів озимих зернових (124,8 тис. га пшениці та тритикале, 0,7 тис. га ячменю та 4,9 тис. га жита).

        В Україні завершили збір пшениці, ячменю, гороху та ріпаку - скільки вродило22.09.26, 13:45 • 12731 перегляд

        Ольга Розгон

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