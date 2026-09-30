В Україні вже засіяли майже 1,6 млн гектарів озимих зернових

росія вперше застосувала дрон із боєзарядом для знищення опор і мостів - "Флеш"

У Києві запровадили екстрені відключення світла

На Київщині вже завтра очікують перші заморозки на ґрунті, решті областей приготуватися

Інцидент із Flydubai: український та російський пілоти таки перебували на борту і допомогли посадити літак - ЗМІ

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Мінфін очікує пропозиції від авіагалузі для напрацювання уніфікованого підходу щодо оподаткування авіалізингу

Інцидент на борту Flydubai: ЗМІ дізналися, що один пілот мав оманське походження, інший - еміратське

Основною ціллю російського удару були об'єкти енергетики у Києві та області - Зеленський

Година повітряної тривоги коштує Україні $45 мільйонів - Мінекономіки

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"Це просто скарб": дієтологиня розповіла про користь гарбуза для організму