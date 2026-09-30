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В Украине уже засеяли почти 1,6 млн гектаров озимых зерновых

Киев • УНН

 • 1354 просмотра

Украинские аграрии засеяли озимыми зерновыми 1,5945 млн га, или 30,6% от прогноза. Рапс посеян на 92,1% запланированных площадей.

В Украине уже засеяли почти 1,6 млн гектаров озимых зерновых

Аграрии Украины по состоянию на 30 сентября засеяли озимыми зерновыми культурами 1 594,5 тыс. га — 30,6% от прогнозируемой площади. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия, пишет УНН.

Детали

Больше всего посеяно пшеницы и тритикале — 1 424,2 тыс. га (31,4% от прогноза). Ячменем засеяно 124,2 тыс. га (20,9%), рожью — 46,1 тыс. га (60,1%).

В то же время ближе всего к завершению посевная кампания рапса: 1 018 тыс. га, или 92,1% от прогноза.

По общей площади посева озимых зерновых культур лидируют следующие области:

  • Николаевская — уже засеяно 253,5 тыс. га (195,5 тыс. га озимой пшеницей и тритикале и 58 тыс. га — озимым ячменем).
    • Днепропетровская: посеяно 164,9 тыс. га (161,1 тыс. га пшеницы и тритикале, 3,5 тыс. га ячменя и 0,3 тыс. га ржи).
      • Полтавская область имеет 130,4 тыс. га посевов озимых зерновых (124,8 тыс. га пшеницы и тритикале, 0,7 тыс. га ячменя и 4,9 тыс. га ржи).

        В Украине завершили уборку пшеницы, ячменя, гороха и рапса - сколько уродило22.09.26, 13:45 • 12737 просмотров

        Ольга Розгон

        ЭкономикаАгроновости
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        Полтавская область
        Днепропетровская область
        Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
        Украина