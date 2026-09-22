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В Украине завершили уборку пшеницы, ячменя, гороха и рапса - сколько уродило

Киев • УНН

 • 1598 просмотра

Украинские аграрии собрали 33 млн тонн зерновых и 6 млн тонн масличных. Больше всего зерна намолотили в Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

В Украине завершили уборку пшеницы, ячменя, гороха и рапса - сколько уродило

Украинские аграрии намолотили 33 млн тонн зерновых и зернобобовых культур и более 6 млн тонн масличных; сбор пшеницы, ячменя, гороха и рапса завершён. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия, пишет УНН.

По состоянию на 22 сентября аграрии обмолотили 7,01 млн га, или 61% прогнозируемых площадей. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составляет 33 млн тонн при средней урожайности 47 ц/га", — говорится в сообщении

— говорится в сообщении.

В разрезе основных культур собрано:

  • пшеницы — уборка завершена, собрано 25,31 млн тонн с площади 5,11 млн га при средней урожайности 49,5 ц/га;
    • ячменя — уборка завершена, собрано 6,39 млн тонн с площади 1,48 млн га при урожайности 43,3 ц/га;
      • гороха — уборка завершена, собрано 812,2 тыс. тонн с площади 301,9 тыс. га при урожайности 26,9 ц/га;
        • проса — 62,2 тыс. тонн с площади 26,9 тыс. га при урожайности 23,2 ц/га;
          • гречихи — 37,1 тыс. тонн с площади 26,6 тыс. га при урожайности 13,9 ц/га;
            • кукурузы — 339,8 тыс. тонн с площади 67,9 тыс. га при урожайности 50 ц/га.

              Наибольшие объёмы зерновых собрали аграрии южных и центральных областей

              Одесская область — собрано 4,83 млн тонн зерна с площади 1,19 млн га. В частности, пшеницы — 3,22 млн тонн с 773,2 тыс. га, ячменя — 1,31 млн тонн с 308,7 тыс. га, гороха — 294 тыс. тонн со 106,9 тыс. га.

              Днепропетровская область — намолочено 2,72 млн тонн зерна с 663,3 тыс. га. В частности, пшеницы — 2,04 млн тонн с 462,9 тыс. га, ячменя — 574,6 тыс. тонн со 159,1 тыс. га, гороха — 37 тыс. тонн с 16,2 тыс. га.

              Кировоградская область — валовой сбор составляет 2,43 млн тонн с площади 561 тыс. га. Пшеницы намолочено 1,92 млн тонн с 426,4 тыс. га, ячменя — 412,5 тыс. тонн с 98 тыс. га, гороха — 82 тыс. тонн с 31,3 тыс. га.

              Самая высокая средняя урожайность зерновых — в хозяйствах Хмельницкой области (70,6 ц/га), Сумской (60,6 ц/га) и Киевской (55,8 ц/га).

              Аграрии также продолжают собирать поздние и технические культуры:

              • рапса — уборка завершена, намолочено 3,857 млн тонн с площади 1,33 млн га при урожайности 29 ц/га;
                • подсолнечника — намолочено 1,5 млн тонн с площади 756,2 тыс. га, или 14% прогнозируемых площадей, при урожайности 19,8 ц/га;
                  • сои — собрано 655,4 тыс. тонн с площади 327,6 тыс. га, или 21% прогнозируемых площадей, при урожайности 20 ц/га;
                    • сахарной свёклы — выкопано 19,3 тыс. тонн с площади 0,45 тыс. га при урожайности 428,9 ц/га.

                      Зеленский предупредил об угрозе мировой продовольственной безопасности из-за блокирования Чёрного моря11.09.26, 22:09 • 9892 просмотра

                      Ольга Розгон

                      ЭкономикаАгроновости
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                      Одесская область
                      Днепропетровская область
                      Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
                      Украина