Зеленский предупредил об угрозе мировой продовольственной безопасности из-за блокирования Чёрного моря

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что затягивание войны создает риски для продовольственной безопасности из-за фактической блокировки Черного моря, что создает проблемы не только для Украины, но и для экономики других стран мира, передает УНН.

Затягивание войны — это сегодня уже вызов не только для Украины, это вызов для экономики россии, вызов для всех в мире. Пример — блокировка Черного моря. Сегодня у нас заблокирован продовольственный коридор. С украинской стороны он почти заблокирован, и с российской стороны заблокирован. И это вызов для всех. Я разговаривал с Египтом, Индией, Турцией, Саудовской Аравией, Эмиратами. Украинцы не останутся без еды. Цена на зерно упадет, потому что экспорт будет дорогим, инфраструктура этой продажи будет сложной, логистика будет ужасной. Для нас это будет очень сложно — заявил Президент во время разговора с Фаридом Закарией на полях встречи Ялтинской европейской стратегии — 2026.

Он также сравнил ситуацию с блокировкой Черного моря с блокировкой Ормузского пролива, но в сфере продовольствия.

Но, помимо Украины, в гораздо худшей ситуации окажутся другие страны, у которых просто не будет еды. Многие народы не будут иметь что есть, даже имея деньги. Это правда. Это будет Ормуз, только уже аграрный. И это серьезная проблема. Решать этот вопрос должна не только Украина. Потому что это вызов для многих. Агросектор и энергетика — это два вызова сегодня для всего мира. И если сегодня невозможен мир, потому что один человек этого не хочет, можно решить вопрос энергетического перемирия и продовольственной безопасности. Такие решения можно принимать. Мы поднимали эти вопросы уже давно, но сейчас это очень актуально — подчеркнул Зеленский.

Напомним

В конце августа 2026 года цена на пшеницу достигла трехлетнего максимума. Причиной стали опасения по поводу дальнейшей эскалации войны россии против Украины и новых перебоев с экспортом зерна из Черноморского региона.