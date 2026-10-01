В Киеве обломки дрона упали возле станции метро, горят деревья
Киев • УНН
В Днепровском районе Киева возле станции метро упали обломки вражеского дрона. На открытой территории горят деревья, на место выезжают службы.
В Киеве возле станции метро упали обломки вражеского дрона, горят деревья. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
В Днепровском районе, возле станции метро, падение обломков на открытой территории. Горят деревья
По словам мэра, экстренные службы направляются на место.
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Напомним
В Киеве произошло два попадания вражеских дронов возле опорной части Южного моста. Движение метро и общественного транспорта по мосту остановили. Сооружение обследуют.