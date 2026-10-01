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рф атаковала Украину 97 беспилотниками за день: ПВО сбила 78 дронов

Киев • УНН

 • 1640 просмотра

1 октября россия атаковала Украину 97 ударными БПЛА, в том числе 66 реактивными. ПВО сбила или подавила 78 дронов.

рф атаковала Украину 97 беспилотниками за день: ПВО сбила 78 дронов

В течение 1 октября россия атаковала Украину почти сотней ударных беспилотников. Среди них 66 были реактивными. Об этом сообщают Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.

Подробности

Согласно имеющейся информации, в течение дня 1 октября в период с 06:30 до 18:00 противник атаковал Украину 97 ударными БПЛА, из которых 66 были реактивными. Для атаки противник использовал "Герберы" и дроны других типов.

Также, по имеющимся данным, противовоздушной обороной в течение этого периода было сбито или подавлено 78 БПЛА. Из них 55 были реактивными.

По состоянию на 18:00 в воздушном пространстве находятся около 10 ударных беспилотников. Не игнорируйте тревогу! Вместе к победе!

- говорится в сообщении.

Напомним

россия сохраняет запасы оружия для массированных атак. В понедельник 86 из 124 дронов были реактивными, их сложнее перехватить.

Алла Киосак

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