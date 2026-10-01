У Києві два ворожі дрони влучили біля опори Південного мосту - рух зупинили
Київ • УНН
Біля опорної частини Південного мосту зафіксували два влучання ворожих БпЛА. Рух метро й транспорту зупинили, міст обстежують.
фото ілюстративне
У Києві сталося два влучання ворожих дронів біля опорної частини Південного мосту. Рух метро та громадського транспорту мостом зупинили. Споруду обстежують. Про це повідомив 1 жовтня мер столиці Віталій Кличко у соцмережах, пише УНН.
Два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту. Наразі рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили
З його слів, фахівці КП "Київавтошляхміст" обстежують стан споруди після влучань.
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