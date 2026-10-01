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У Києві два ворожі дрони влучили біля опори Південного мосту - рух зупинили

Київ • УНН

 • 824 перегляди

Біля опорної частини Південного мосту зафіксували два влучання ворожих БпЛА. Рух метро й транспорту зупинили, міст обстежують.

У Києві два ворожі дрони влучили біля опори Південного мосту - рух зупинили
фото ілюстративне

У Києві сталося два влучання ворожих дронів біля опорної частини Південного мосту. Рух метро та громадського транспорту мостом зупинили. Споруду обстежують. Про це повідомив 1 жовтня мер столиці Віталій Кличко у соцмережах, пише УНН.

Два влучання БпЛА поблизу опорної частини Південного мосту. Наразі рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили

- написав Кличко.

З його слів, фахівці КП "Київавтошляхміст" обстежують стан споруди після влучань.

Ворожий безпілотник влучив у школу в Києві під час навчання - діти перебували в укритті01.10.26, 09:40 • 15294 перегляди

Юлія Шрамко

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