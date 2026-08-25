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Калашник Микола Володимирович

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України
Микола Володимирович Калашник народився 22 травня 1990 року в Києві. Має дві вищі освіти: за спеціальністю менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, а також закінчив Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю регіональне управління. Тривалий час працював на різних посада у Дарницькій РДА Києва. Два роки керував цією адміністрацією, у якості виконувача обов'язків керівника. Був заступником голови Київської облдержадміністрації. З березня 2025 року очолював Київську обласну військову адміністрацію. 16 липня 2026 року призначений міністром новоствореного Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту.
2025
Призначений головою Київської обласної військової адміністрації
2026
Призначений міністром з відновлення, інфраструктури та транспорту
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Вперше міністри: хто вони – нові обличчя Кабміну

Частина міністрів уряду Свириденко зберегли свої посади і в оновленому Кабміні.

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Кількість загиблих внаслідок атаки рф на Київщині зросла до шестиPhotoVideo

Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив про збільшення кількості жертв ракетного удару РФ до шести осіб. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах.

Війна в Україні • 6 липня, 11:01 • 4904 перегляди
На Київщині зафіксували пошкодження інфраструктури після атаки рф

У Броварському та Бориспільському районах пошкоджено адмінбудівлю, котельню та газопровід. Через атаку госпіталізовано водія бензовоза з травмою.

Суспільство • 4 червня, 13:40 • 3676 перегляди
Нічна атака дронів на Київщину призвела до поранення чоловіка

У Броварському районі через удар БпЛА госпіталізували чоловіка, пошкоджено дві приватні оселі. Ворог також атакував Харків та Миколаїв цієї ночі.

Війна в Україні • 20 квітня, 02:50 • 14391 перегляди
Масована атака рф на Київщину призвела до загибелі людини, є поранений

Росія здійснила комбінований обстріл Київської області ракетами та дронами. Внаслідок ворожої атаки одна особа загинула та ще одна отримала поранення.

Війна в Україні • 3 квітня, 08:39 • 6018 перегляди
Славутич знову залишився без світла через атаку рф

Через ранковий обстріл знеструмлено 21 тисячу жителів міста Славутич. Критична інфраструктура працює на генераторах, енергетики відновлюють мережі.

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Подвійний вибух стався у Бучі, поранено двох правоохоронців

Поблизу житлового будинку в Бучі здетонували невідомі пристрої. Двоє правоохоронців отримали поранення середньої тяжкості, загрози їхньому життю немає.

Кримінал • 23 березня, 07:36 • 77165 перегляди
Кількість загиблих від нічного удару рф по Київщині зросла до п'яти осіб - ОВА

У Броварах підтвердили загибель четвертої людини, ще одна особа загинула у Вишгородському районі. Микола Калашник повідомив про наслідки масованої атаки.

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Кількість загиблих від атаки рф на Київщину зросла до чотирьох, 15 постраждалихPhoto

Внаслідок нічного обстрілу рф на Київщині загинуло 4 людини та 15 отримали поранення. Пошкоджено 30 об'єктів у Обухівському та Броварському районах.

Війна в Україні • 14 березня, 06:19 • 5117 перегляди
Через атаку рф на Київ без тепла майже 2000 будинків, троє постраждалих

Через пошкодження інфраструктури без опалення залишилися 2700 багатоповерхівок. У столиці троє постраждалих, двоє з яких перебувають у лікарні.

Війна в Україні • 7 березня, 08:04 • 5283 перегляди
Київщина зазнала атаки дронів, пошкоджено будинки та авто у двох районах - ОВА

Київщина знову атакована ударними дронами, пошкодження зафіксовано у Бучанському та Вишгородському районах. Постраждалих немає, а пошкодження незначні.

Війна в Україні • 6 березня, 18:20 • 5900 перегляди
Київщина отримала 117 систем резервного електроживлення від ІзраїлюPhoto

Київська область отримала 117 портативних систем резервного електроживлення MarstekVenus-E загальною потужністю 600 кВт. Допомога від Ізраїлю посилить енергетичну стійкість регіону.

Суспільство • 26 лютого, 01:02 • 6075 перегляди
Кількість постраждалих від нічної атаки рф на Київщину зросла до 17, четверо з них – діти

У Київській області внаслідок нічної атаки ворога постраждали 17 осіб, серед яких четверо дітей. П'ятеро людей госпіталізовано, двоє дорослих у важкому стані.

Суспільство • 22 лютого, 15:44 • 13047 перегляди
Атака рф на Київщину 22 лютого - кількість постраждалих зросла до 15 людей

На Київщині внаслідок атаки постраждали 15 людей. Найбільше постраждалих у Фастівському районі, серед травмованих четверо дітей.

Суспільство • 22 лютого, 10:50 • 6914 перегляди
Будинок Дмитра Разумкова пошкоджено внаслідок атаки рф на Київщину 22 лютогоVideo

Вночі 22 лютого російська атака пошкодила будинок народного депутата Дмитра Разумкова, вибивши вікна. Депутат бачив, як діставали людей з-під завалів, його родина не постраждала.

Суспільство • 22 лютого, 07:04 • 23244 перегляди
Атака на Київщину: двоє поранених, горів приватний будинок

У Вишгородському районі Київської області чоловік отримав множинні осколкові поранення, а жінка – закритий перелом. Їхній будинок зазнав значних пошкоджень, пожежу ліквідовано.

Суспільство • 13 лютого, 23:02 • 8268 перегляди
На Київщині працює "генераторне господарство" загальною потужністю понад 100 МВт - ОВА

Київщина отримала 509 генераторів від міжнародних партнерів, які встановлені на об'єктах критичної інфраструктури. У регіоні працює 4636 генераторів загальною потужністю понад 100 МВт.

Війна в Україні • 9 лютого, 20:51 • 20852 перегляди
Атака рф на склади "Рошен" у Яготині: загинув працівник ДСНС

Під час ліквідації пожежі на складах у Яготині загинув 30-річний пожежний-рятувальник Михайло Проценко. У нього залишилися дружина та двоє синів.

Суспільство • 7 лютого, 23:07 • 12273 перегляди
рф атакує Київщину дронами: у Вишгородському районі постраждала людина

російські війська атакували Київщину дронами, внаслідок чого у Вишгородському районі постраждав чоловік з рваною раною грудної клітини. Пошкоджено один приватний будинок, триває ліквідація наслідків.

Війна в Україні • 5 лютого, 00:59 • 17215 перегляди
Атака рф на Київщину 3 лютого: є постраждалі та руйнування в Обухівському районі

В ніч на 3 лютого Київська область зазнала комбінованої атаки. В Обухівському районі чоловік отримав поранення, пошкоджено будинки та авто.

Суспільство • 3 лютого, 06:50 • 4537 перегляди
Трагічна ніч на Київщині: 4-річну дитину винесли з охопленої вогнем квартири, а мати з чоловіком загинули через атаку рфVideo

Внаслідок атаки рф на Київщині загинули чоловік та жінка, а 4-річну доньку вдалося врятувати. Пожежа охопила багатоквартирний будинок, пошкоджено близько 50 квартир.

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