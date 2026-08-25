У Марганці і поблизу через аварію кілька діб немає води - залучили уряд, планують повернути "орієнтовно до кінця доби"

У Марганці та навколишніх громадах через аварію на магістральному водогоні кілька діб немає централізованого водопостачання. Відновити його планують до кінця доби, повідомив прем'єр-міністр.