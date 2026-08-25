Калашник Микола Володимирович
На Одещині реактивний "шахед" влучив у локомотив пасажирського поїзда. Усіх 593 пасажирів, серед них 15 дітей, евакуювали без постраждалих.
На станції Лиманівка дрон влучив в електропоїзд Лозова–Харків: загинула пасажирка, четверо людей поранені. Потяг атакували вдруге.
Україна звернулася до IMO через атаки рф на 52 цивільні судна в Чорному морі у липні та першій половині серпня 2026 року. Від початку вторгнення пошкоджено 262 торговельні судна.
Станом на 1 серпня підготовлено майже 60% житлових будинків та понад 62% соцоб'єктів. Резервне живлення тепло- та водопостачання забезпечено на 75,6% від потреби.
З 1 вересня Укрзалізниця підвищить зарплати понад 150 тисяч працівників на 10-15%, пріоритет — дефіцитним професіям. Міністр Калашник пов'язав це з індексацією вантажних тарифів, наступний етап якої заплановано на 1 січня 2027 року.
Молдова готує пропозиції щодо надання Україні 20 локомотивів. Міністри обговорили конкурентну вартість перевезень та нові маршрути до порту Констанца.
У Марганці та навколишніх громадах через аварію на магістральному водогоні кілька діб немає централізованого водопостачання. Відновити його планують до кінця доби, повідомив прем'єр-міністр.
Уряд погодив призначення Тимура Ткаченка головою Київської обласної державної адміністрації. Раніше Зеленський звільнив його з посади голови Київської міської військової адміністрації.
Укрзалізниця підписала контракт на постачання 92 пасажирських вагонів, з яких 83 купейні та 9 безбар'єрних. Виробництво заплановане на 2027-2028 роки за участі українських підприємств.
Частина міністрів уряду Свириденко зберегли свої посади і в оновленому Кабміні.
Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив про збільшення кількості жертв ракетного удару РФ до шести осіб. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури у Бучанському, Вишгородському та Броварському районах.
У Броварському та Бориспільському районах пошкоджено адмінбудівлю, котельню та газопровід. Через атаку госпіталізовано водія бензовоза з травмою.
У Броварському районі через удар БпЛА госпіталізували чоловіка, пошкоджено дві приватні оселі. Ворог також атакував Харків та Миколаїв цієї ночі.
Росія здійснила комбінований обстріл Київської області ракетами та дронами. Внаслідок ворожої атаки одна особа загинула та ще одна отримала поранення.
Через ранковий обстріл знеструмлено 21 тисячу жителів міста Славутич. Критична інфраструктура працює на генераторах, енергетики відновлюють мережі.
Поблизу житлового будинку в Бучі здетонували невідомі пристрої. Двоє правоохоронців отримали поранення середньої тяжкості, загрози їхньому життю немає.
У Броварах підтвердили загибель четвертої людини, ще одна особа загинула у Вишгородському районі. Микола Калашник повідомив про наслідки масованої атаки.
Внаслідок нічного обстрілу рф на Київщині загинуло 4 людини та 15 отримали поранення. Пошкоджено 30 об'єктів у Обухівському та Броварському районах.
Через пошкодження інфраструктури без опалення залишилися 2700 багатоповерхівок. У столиці троє постраждалих, двоє з яких перебувають у лікарні.
Київщина знову атакована ударними дронами, пошкодження зафіксовано у Бучанському та Вишгородському районах. Постраждалих немає, а пошкодження незначні.
Київська область отримала 117 портативних систем резервного електроживлення MarstekVenus-E загальною потужністю 600 кВт. Допомога від Ізраїлю посилить енергетичну стійкість регіону.
У Київській області внаслідок нічної атаки ворога постраждали 17 осіб, серед яких четверо дітей. П'ятеро людей госпіталізовано, двоє дорослих у важкому стані.
На Київщині внаслідок атаки постраждали 15 людей. Найбільше постраждалих у Фастівському районі, серед травмованих четверо дітей.
Вночі 22 лютого російська атака пошкодила будинок народного депутата Дмитра Разумкова, вибивши вікна. Депутат бачив, як діставали людей з-під завалів, його родина не постраждала.
У Вишгородському районі Київської області чоловік отримав множинні осколкові поранення, а жінка – закритий перелом. Їхній будинок зазнав значних пошкоджень, пожежу ліквідовано.
Київщина отримала 509 генераторів від міжнародних партнерів, які встановлені на об'єктах критичної інфраструктури. У регіоні працює 4636 генераторів загальною потужністю понад 100 МВт.
Під час ліквідації пожежі на складах у Яготині загинув 30-річний пожежний-рятувальник Михайло Проценко. У нього залишилися дружина та двоє синів.
російські війська атакували Київщину дронами, внаслідок чого у Вишгородському районі постраждав чоловік з рваною раною грудної клітини. Пошкоджено один приватний будинок, триває ліквідація наслідків.
В ніч на 3 лютого Київська область зазнала комбінованої атаки. В Обухівському районі чоловік отримав поранення, пошкоджено будинки та авто.
Внаслідок атаки рф на Київщині загинули чоловік та жінка, а 4-річну доньку вдалося врятувати. Пожежа охопила багатоквартирний будинок, пошкоджено близько 50 квартир.