Київщина отримала 117 систем резервного електроживлення від Ізраїлю

Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
25 лютого, 18:38 • 13910 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 16147 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
25 лютого, 17:40 • 15541 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 15147 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
25 лютого, 16:25 • 14329 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
25 лютого, 13:55 • 26502 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 18207 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
25 лютого, 12:28 • 17561 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
25 лютого, 12:01 • 33695 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 13:55 • 26502 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
25 лютого, 12:01 • 33694 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:55 • 54956 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
24 лютого, 09:05 • 64528 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 82545 перегляди
Київщина отримала 117 систем резервного електроживлення від Ізраїлю

Київ • УНН

 74 перегляди

Київська область отримала 117 портативних систем резервного електроживлення MarstekVenus-E загальною потужністю 600 кВт. Допомога від Ізраїлю посилить енергетичну стійкість регіону.

Київщина отримала 117 систем резервного електроживлення від Ізраїлю

Київщина отримала чергову допомогу від міжнародних партнерів для посилення енергетичної стійкості регіону: за підтримки Посольства Держави Ізраїль в Україні та MASHAV - Агентства з міжнародного співробітництва з розвитку Держави Ізраїль - область отримала 117 портативних систем резервного електроживлення MarstekVenus-E загальною потужністю 600 кВт. Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, інформує УНН.

Деталі

За його словами, починаючи з четверга системи резервного живлення будуть передані громадам Київщини для забезпечення стабільної роботи об’єктів критичної та соціальної інфраструктури.

Вони допоможуть забезпечити безперебійну роботу критичних вузлів лікарень, пунктів незламності закладів освіти, малих котелень та свердловин, укриттів у випадках аварійних відключень або перебоїв з електропостачанням. Для громад це додатковий ресурс, який дозволяє підтримувати роботу сервісів для людей навіть у складних умовах

- зазначив Калашник.

Він додав, що в умовах постійних атак росії на енергетичну інфраструктуру така підтримка має надзвичайно важливе значення, а кожна подібна система - це ще один крок до стійкості громад, стабільності роботи установ і безпеки жителів Київщини.

Нагадаємо

Станом на 9 лютого Київщина отримала 509 генераторів від міжнародних партнерів, які встановлені на об'єктах критичної інфраструктури. У регіоні працює 4636 генераторів загальною потужністю понад 100 МВт.

