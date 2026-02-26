Київщина отримала 117 систем резервного електроживлення від Ізраїлю
Київ • УНН
Київська область отримала 117 портативних систем резервного електроживлення MarstekVenus-E загальною потужністю 600 кВт. Допомога від Ізраїлю посилить енергетичну стійкість регіону.
Київщина отримала чергову допомогу від міжнародних партнерів для посилення енергетичної стійкості регіону: за підтримки Посольства Держави Ізраїль в Україні та MASHAV - Агентства з міжнародного співробітництва з розвитку Держави Ізраїль - область отримала 117 портативних систем резервного електроживлення MarstekVenus-E загальною потужністю 600 кВт. Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, інформує УНН.
Деталі
За його словами, починаючи з четверга системи резервного живлення будуть передані громадам Київщини для забезпечення стабільної роботи об’єктів критичної та соціальної інфраструктури.
Вони допоможуть забезпечити безперебійну роботу критичних вузлів лікарень, пунктів незламності закладів освіти, малих котелень та свердловин, укриттів у випадках аварійних відключень або перебоїв з електропостачанням. Для громад це додатковий ресурс, який дозволяє підтримувати роботу сервісів для людей навіть у складних умовах
Він додав, що в умовах постійних атак росії на енергетичну інфраструктуру така підтримка має надзвичайно важливе значення, а кожна подібна система - це ще один крок до стійкості громад, стабільності роботи установ і безпеки жителів Київщини.
Нагадаємо
Станом на 9 лютого Київщина отримала 509 генераторів від міжнародних партнерів, які встановлені на об'єктах критичної інфраструктури. У регіоні працює 4636 генераторів загальною потужністю понад 100 МВт.
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталі07.02.26, 22:13 • 54414 переглядiв