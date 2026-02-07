Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталі
Київ • УНН
На Київщині гострий дефіцит енергії через атаки ворога, критична інфраструктура переведена на генератори. Під час ліквідації наслідків обстрілу в Яготині загинув рятувальник, двоє травмовані.
Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив про вкрай складний стан енергосистеми регіону через системні атаки ворога на теплову інфраструктуру. Найближчими днями дефіцит електроенергії залишатиметься гострим, що вимагає від громад і мешканців переходу на режим максимальної економії. Про це пише УНН.
Деталі
Для забезпечення побутових споживачів світлом уся критична інфраструктура області – лікарні, котельні та об’єкти водопостачання – переведена на генератори та сонячні станції. Влада запроваджує низку кризових рішень: обмеження вуличного освітлення, вимкнення реклами та лімітування роботи ліфтів у багатоповерхівках.
Також у регіоні цілодобово працюють 530 Пунктів незламності, доступ до яких полегшено через пом’якшення вимог комендантської години.
Трагедія під час ліквідації наслідків атаки
Під час розбору завалів на логістичних складах у Яготині, де після нічного обстрілу виникла масштабна пожежа, стався обвал конструкцій. Унаслідок інциденту загинув рятувальник, ще двоє його колег отримали травми.
Головний майстер-сержант служби цивільного захисту Михайло Проценко працював на місці ворожого удару з ночі. Під час ліквідації наслідків атаки стався обвал конструкцій - чоловік отримав смертельні травми
Один із постраждалих перебуває у лікарні, іншому надали допомогу на місці. Влада висловила співчуття родині загиблого та запевнила у наданні всієї необхідної підтримки пораненим.
Соціальний захист та зв'язок
Попри тривалі відключення, більшість базових станцій мобільних операторів забезпечені альтернативним живленням, хоча якість інтернету може погіршуватись. Особлива увага приділяється одиноким літнім людям: для них підготовлено 10 тисяч теплових наборів, а служби щоденно забезпечують вразливі категорії гарячим харчуванням.
