Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 11907 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 17145 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 17197 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 21899 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 34132 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 46408 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 41079 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 31466 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 46282 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталі

Київ • УНН

 • 60 перегляди

На Київщині гострий дефіцит енергії через атаки ворога, критична інфраструктура переведена на генератори. Під час ліквідації наслідків обстрілу в Яготині загинув рятувальник, двоє травмовані.

Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталі

Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив про вкрай складний стан енергосистеми регіону через системні атаки ворога на теплову інфраструктуру. Найближчими днями дефіцит електроенергії залишатиметься гострим, що вимагає від громад і мешканців переходу на режим максимальної економії. Про це пише УНН.

Деталі

Для забезпечення побутових споживачів світлом уся критична інфраструктура області – лікарні, котельні та об’єкти водопостачання – переведена на генератори та сонячні станції. Влада запроваджує низку кризових рішень: обмеження вуличного освітлення, вимкнення реклами та лімітування роботи ліфтів у багатоповерхівках.

Обмеження світла 8 лютого: Укренерго запроваджує графіки на всю добу07.02.26, 20:19 • 2974 перегляди

Також у регіоні цілодобово працюють 530 Пунктів незламності, доступ до яких полегшено через пом’якшення вимог комендантської години.

Трагедія під час ліквідації наслідків атаки

Під час розбору завалів на логістичних складах у Яготині, де після нічного обстрілу виникла масштабна пожежа, стався обвал конструкцій. Унаслідок інциденту загинув рятувальник, ще двоє його колег отримали травми.

Головний майстер-сержант служби цивільного захисту Михайло Проценко працював на місці ворожого удару з ночі. Під час ліквідації наслідків атаки стався обвал конструкцій - чоловік отримав смертельні травми

- повідомили раніше в МВС.

Один із постраждалих перебуває у лікарні, іншому надали допомогу на місці. Влада висловила співчуття родині загиблого та запевнила у наданні всієї необхідної підтримки пораненим.

Соціальний захист та зв'язок

Попри тривалі відключення, більшість базових станцій мобільних операторів забезпечені альтернативним живленням, хоча якість інтернету може погіршуватись. Особлива увага приділяється одиноким літнім людям: для них підготовлено 10 тисяч теплових наборів, а служби щоденно забезпечують вразливі категорії гарячим харчуванням.

Енергосистема на межі: у Києві та області розгортають додаткові пункти підтримки через критичний дефіцит світла – Міненерго07.02.26, 19:17 • 3690 переглядiв

Степан Гафтко

