Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали детали
Киев
В Киевской области острый дефицит энергии из-за атак врага, критическая инфраструктура переведена на генераторы. Во время ликвидации последствий обстрела в Яготине погиб спасатель, двое травмированы.
Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил о крайне сложном состоянии энергосистемы региона из-за системных атак врага на тепловую инфраструктуру. В ближайшие дни дефицит электроэнергии будет оставаться острым, что требует от общин и жителей перехода на режим максимальной экономии. Об этом пишет УНН.
Детали
Для обеспечения бытовых потребителей светом вся критическая инфраструктура области – больницы, котельные и объекты водоснабжения – переведена на генераторы и солнечные станции. Власти вводят ряд кризисных решений: ограничение уличного освещения, отключение рекламы и лимитирование работы лифтов в многоэтажках.
Также в регионе круглосуточно работают 530 Пунктов несокрушимости, доступ к которым облегчен из-за смягчения требований комендантского часа.
Трагедия при ликвидации последствий атаки
Во время разбора завалов на логистических складах в Яготине, где после ночного обстрела возник масштабный пожар, произошел обвал конструкций. В результате инцидента погиб спасатель, еще двое его коллег получили травмы.
Главный мастер-сержант службы гражданской защиты Михаил Проценко работал на месте вражеского удара с ночи. Во время ликвидации последствий атаки произошел обвал конструкций - мужчина получил смертельные травмы
Один из пострадавших находится в больнице, другому оказали помощь на месте. Власти выразили соболезнования семье погибшего и заверили в оказании всей необходимой поддержки раненым.
Социальная защита и связь
Несмотря на длительные отключения, большинство базовых станций мобильных операторов обеспечены альтернативным питанием, хотя качество интернета может ухудшаться. Особое внимание уделяется одиноким пожилым людям: для них подготовлено 10 тысяч тепловых наборов, а службы ежедневно обеспечивают уязвимые категории горячим питанием.
