Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали детали

$43.140.00
50.900.00
ukenru
20:45 • 74 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
20:13 • 1070 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 12692 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 17807 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 17756 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 22373 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 34350 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 46647 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 41355 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 31561 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−4°
2.2м/с
89%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский: США предложили поддержать инициативу по деэскалации в отношении энергетики - россия пока не подтвердила7 февраля, 10:53 • 6946 просмотра
Разведка раскрыла попытку россии заключить сделку с США на 12 трлн долларов: Зеленский рассказал о "пакете дмитриева"7 февраля, 11:57 • 9268 просмотра
Атака рф по Запорожью и области: ранены 10 человек, уничтожен приют для собак, погибли животныеPhoto7 февраля, 12:10 • 4456 просмотра
Делают это, потому что понимают, что Украина не признает: Зеленский о требованиях рф признать Крым российским7 февраля, 12:21 • 4874 просмотра
Украина получила 300 генераторов на 417 тысяч евро от SECI: какие социальные объекты и города в приоритетеPhotoVideo7 февраля, 13:59 • 3976 просмотра
публикации
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 25516 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 46699 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 41928 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 43941 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 56529 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Биньямин Нетаньяху
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Днепропетровская область
Оман
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 14855 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 28991 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 31296 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 40220 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 43321 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Дипломатка
«Калибр» (семейство ракет)
Х-101

Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали детали

Киев • УНН

 • 1066 просмотра

В Киевской области острый дефицит энергии из-за атак врага, критическая инфраструктура переведена на генераторы. Во время ликвидации последствий обстрела в Яготине погиб спасатель, двое травмированы.

Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали детали

Глава Киевской ОВА Николай Калашник сообщил о крайне сложном состоянии энергосистемы региона из-за системных атак врага на тепловую инфраструктуру. В ближайшие дни дефицит электроэнергии будет оставаться острым, что требует от общин и жителей перехода на режим максимальной экономии. Об этом пишет УНН.

Детали

Для обеспечения бытовых потребителей светом вся критическая инфраструктура области – больницы, котельные и объекты водоснабжения – переведена на генераторы и солнечные станции. Власти вводят ряд кризисных решений: ограничение уличного освещения, отключение рекламы и лимитирование работы лифтов в многоэтажках.

Ограничения света 8 февраля: Укрэнерго вводит графики на все сутки07.02.26, 20:19 • 3324 просмотра

Также в регионе круглосуточно работают 530 Пунктов несокрушимости, доступ к которым облегчен из-за смягчения требований комендантского часа.

Трагедия при ликвидации последствий атаки

Во время разбора завалов на логистических складах в Яготине, где после ночного обстрела возник масштабный пожар, произошел обвал конструкций. В результате инцидента погиб спасатель, еще двое его коллег получили травмы.

Главный мастер-сержант службы гражданской защиты Михаил Проценко работал на месте вражеского удара с ночи. Во время ликвидации последствий атаки произошел обвал конструкций - мужчина получил смертельные травмы

- сообщили ранее в МВД.

Один из пострадавших находится в больнице, другому оказали помощь на месте. Власти выразили соболезнования семье погибшего и заверили в оказании всей необходимой поддержки раненым.

Социальная защита и связь

Несмотря на длительные отключения, большинство базовых станций мобильных операторов обеспечены альтернативным питанием, хотя качество интернета может ухудшаться. Особое внимание уделяется одиноким пожилым людям: для них подготовлено 10 тысяч тепловых наборов, а службы ежедневно обеспечивают уязвимые категории горячим питанием.

Энергосистема на грани: в Киеве и области разворачивают дополнительные пункты поддержки из-за критического дефицита света – Минэнерго07.02.26, 19:17 • 3970 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоКиев
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Киевская область