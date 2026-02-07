Энергосистема на грани: в Киеве и области разворачивают дополнительные пункты поддержки из-за критического дефицита света – Минэнерго
Киев • УНН
Минэнерго сообщило о катастрофическом состоянии энергосети столичного региона после ночной атаки. Жители Киева получают свет только на 1,5-2 часа в сутки, поэтому разворачивают дополнительные пункты несокрушимости.
В Министерстве энергетики состоялось заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, посвященное катастрофическому состоянию энергосети столичного региона. Об этом пишет УНН.
Подробности
Ночная атака создала значительный дефицит электроэнергии, который пока невозможно перекрыть имеющимися ресурсами. В Киеве ситуация с энергообеспечением является одной из самых сложных: жители получают свет лишь на короткие промежутки времени – от полутора до двух часов в сутки. Энергетики работают в круглосуточном режиме, пытаясь сбалансировать систему и не допустить ее полного коллапса.
Армия рф ночью совершила массированную атаку на энергетику Украины: атакованы ТЭС07.02.26, 09:29 • 10298 просмотров
Из-за критического состояния сетей ближайшие дни для жителей столицы и Киевской области будут тяжелыми. В Минэнерго предостерегают, что быстрое восстановление стабильного графика пока невозможно из-за масштаба повреждений инфраструктуры, обеспечивающей выдачу мощности с АЭС.
Развертывание опорных пунктов несокрушимости
Для поддержки горожан городские власти начали развертывание дополнительных опорных пунктов несокрушимости в каждом районе Киева. Эти объекты должны обеспечить людей теплом, связью и возможностью подзарядить устройства в условиях длительных отключений. Энергетики продолжают восстановительные работы на всех поврежденных высоковольтных объектах, однако процесс осложняется значительным объемом разрушений.
Власти призывают граждан к пониманию и максимальной бережливости в те редкие часы, когда электроэнергия появляется в домах. Сейчас все усилия направлены на то, чтобы как можно быстрее вернуть минимально необходимый уровень тепло- и водоснабжения потребителям.
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света07.02.26, 15:35 • 7306 просмотров