Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
Киев • УНН
Президент Зеленский провел селектор, заслушав доклады из всех областей после массированного российского удара 7 февраля. По всей стране применены значительные отключения, что отражает намерения россии уничтожить Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание, на котором заслушал доклады из всех областей после массированного российского удара 7 февраля. Он отметил, что по всей стране были применены значительные отключения, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.
Подробности
Как отметил Зеленский, это отражает общее отношение россии к ситуации и их истинные намерения.
На сегодняшний день россия не демонстрирует готовности к окончанию этой войны в ближайшее время, и как с точки зрения фронта, так и таких массированных ударов россия продолжает политику фактического уничтожения Украины. россияне целенаправленно ударили, в частности, по энергетическим объектам, от которых зависит работа украинских атомных станций, что ставит под угрозу не только нашу безопасность в Украине, но и общую безопасность региона и Европы
Глава государства обсудил ситуацию с энергообеспечением Киева и других областей Украины. Он отметил, что привлечены необходимые силы для ликвидации последствий удара и восстановления. МВД создает дополнительные команды для оперативной работы на энергообъектах западных областей, добавил Зеленский.
Был довольно жесткий разговор о работе мобильных огневых групп, и в ближайшие дни руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны Украины должны обеспечить дополнительное усиление компонента мобильных огневых групп в общей системе защиты определенных областей. Рассчитываю также на увеличение программ поддержки людей, и правительство Украины получило конкретные задачи
Напомним
В ночь на 7 февраля российская армия атаковала подстанции, воздушные линии 750 кВ и 330 кВ, а также Бурштынскую и Добротворскую ТЭС. По всей Украине применено 4,5-5 очередей графиков аварийных отключений.