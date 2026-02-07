Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание, на котором заслушал доклады из всех областей после массированного российского удара 7 февраля. Он отметил, что по всей стране были применены значительные отключения, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

Как отметил Зеленский, это отражает общее отношение россии к ситуации и их истинные намерения.

На сегодняшний день россия не демонстрирует готовности к окончанию этой войны в ближайшее время, и как с точки зрения фронта, так и таких массированных ударов россия продолжает политику фактического уничтожения Украины. россияне целенаправленно ударили, в частности, по энергетическим объектам, от которых зависит работа украинских атомных станций, что ставит под угрозу не только нашу безопасность в Украине, но и общую безопасность региона и Европы