Армія рф вночі здійснила масову атаку на енергетику України: атаковані ТЕС

Ексклюзив
06:00 • 3258 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 17138 перегляди
Санкції сильно б'ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 31987 перегляди
Комп'ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 27056 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 24010 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 31073 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
6 лютого, 12:09 • 14294 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 32668 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 18263 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20814 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 31073 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою Odrex
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 32668 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів
Армія рф вночі здійснила масову атаку на енергетику України: атаковані ТЕС

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Цієї ночі російська армія атакувала підстанції, повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ, а також Бурштинську та Добротвірську ТЕС. По всій Україні застосовано 4,5-5 черг графіків аварійних відключень.

Армія рф вночі здійснила масову атаку на енергетику України: атаковані ТЕС

Цієї ночі під ударом армії рф опинилися підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ, а також Бурштинській та Добротвірській ТЕС. По всій території України застосовано 4,5–5 черг графіків аварійних відключень, а у східних та північних областях - спеціальні графіки аварійних відключень. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

російські злочинці здійснили чергову масовану атаку на енергетичні об’єкти України. Під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ - основа енергомережі України. Ворог вдарив також по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС. Блоки АЕС були розвантажені персоналом. Станом на зараз по всій території України застосовано 4,5–5 черг графіків аварійних відключень, а у східних та північних областях - спеціальні графіки аварійних відключень

- написав Шмигаль.

За його словами, енергетики готові братися до відновлення, щойно це дозволить безпекова ситуація, адже атака досі триває.

Окрім того, диспетчером Укренерго активовано запит на аварійну допомогу від Польщі.

Нагадаємо

Внаслідок завданих ворогом пошкоджень у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення електроенергії.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
Енергоатом
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Укренерго
Україна
Денис Шмигаль
Польща