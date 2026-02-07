Армія рф вночі здійснила масову атаку на енергетику України: атаковані ТЕС
Київ • УНН
Цієї ночі під ударом армії рф опинилися підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ, а також Бурштинській та Добротвірській ТЕС. По всій території України застосовано 4,5–5 черг графіків аварійних відключень, а у східних та північних областях - спеціальні графіки аварійних відключень. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає УНН.
Деталі
російські злочинці здійснили чергову масовану атаку на енергетичні об’єкти України. Під ударом були підстанції та повітряні лінії 750 кВ і 330 кВ - основа енергомережі України. Ворог вдарив також по генерації: Бурштинській ТЕС та Добротвірській ТЕС. Блоки АЕС були розвантажені персоналом. Станом на зараз по всій території України застосовано 4,5–5 черг графіків аварійних відключень, а у східних та північних областях - спеціальні графіки аварійних відключень
За його словами, енергетики готові братися до відновлення, щойно це дозволить безпекова ситуація, адже атака досі триває.
Окрім того, диспетчером Укренерго активовано запит на аварійну допомогу від Польщі.
Нагадаємо
Внаслідок завданих ворогом пошкоджень у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення електроенергії.