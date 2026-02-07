Аварійні відключення світла запроваджені по всій Україні через атаки ворога

$43.140.03
ukenru
Ексклюзив
06:00 • 574 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 14893 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 29053 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 24168 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 21663 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 27804 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 13733 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 30607 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 18116 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20717 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 27805 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 28846 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 30608 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 40848 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 70387 перегляди
Аварійні відключення світла запроваджені по всій Україні через атаки ворога

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Через ворожі пошкодження в більшості регіонів України застосовані аварійні відключення електроенергії. Відновлювальні роботи розпочнуться після стабілізації безпекової ситуації.

Аварійні відключення світла запроваджені по всій Україні через атаки ворога

Внаслідок завданих ворогом пошкоджень у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє Укренерго, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація.

Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень зараз не діють. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго Вашого регіону

- прорадили в Укренерго.

У свою чергу у компанії ДТЕК уточнили, що через атаку ворога "за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", і нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.  

Нагадаємо

росія в ніч на 3 лютого завдала найпотужнішого удару по енергетиці України з початку року. Атаковано об'єкти генерації та розподілу електроенергії, зокрема ТЕЦ і ТЕС у Києві, Харкові та Дніпрі.

рф від початку року здійснила 217 атак на енергетику України - Свириденко04.02.26, 15:40 • 2960 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
