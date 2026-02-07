Аварійні відключення світла запроваджені по всій Україні через атаки ворога
Київ • УНН
Через ворожі пошкодження в більшості регіонів України застосовані аварійні відключення електроенергії. Відновлювальні роботи розпочнуться після стабілізації безпекової ситуації.
Внаслідок завданих ворогом пошкоджень у більшості регіонів України застосовані аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє Укренерго, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація.
Раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень зараз не діють. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго Вашого регіону
У свою чергу у компанії ДТЕК уточнили, що через атаку ворога "за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", і нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.
Нагадаємо
росія в ніч на 3 лютого завдала найпотужнішого удару по енергетиці України з початку року. Атаковано об'єкти генерації та розподілу електроенергії, зокрема ТЕЦ і ТЕС у Києві, Харкові та Дніпрі.
