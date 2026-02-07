Аварийные отключения света введены по всей Украине из-за атак врага
Киев • УНН
Из-за вражеских повреждений в большинстве регионов Украины применены аварийные отключения электроэнергии. Восстановительные работы начнутся после стабилизации ситуации с безопасностью.
В результате нанесенных врагом повреждений в большинстве регионов Украины применены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью.
Ранее обнародованные графики почасовых обесточиваний сейчас не действуют. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго Вашего региона
В свою очередь в компании ДТЭК уточнили, что из-за атаки врага "по команде Укрэнерго применены экстренные отключения", и напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.
Напомним
россия в ночь на 3 февраля нанесла самый мощный удар по энергетике Украины с начала года. Атакованы объекты генерации и распределения электроэнергии, в частности ТЭЦ и ТЭС в Киеве, Харькове и Днепре.
