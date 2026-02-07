$43.140.03
Эксклюзив
06:00 • 1780 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 15932 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 30567 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 25682 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 22927 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 29585 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 14052 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 31744 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 18187 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 20760 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Аварийные отключения света введены по всей Украине из-за атак врага

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Из-за вражеских повреждений в большинстве регионов Украины применены аварийные отключения электроэнергии. Восстановительные работы начнутся после стабилизации ситуации с безопасностью.

Аварийные отключения света введены по всей Украине из-за атак врага

В результате нанесенных врагом повреждений в большинстве регионов Украины применены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью.

Ранее обнародованные графики почасовых обесточиваний сейчас не действуют. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго Вашего региона

- посоветовали в Укрэнерго.

В свою очередь в компании ДТЭК уточнили, что из-за атаки врага "по команде Укрэнерго применены экстренные отключения", и напомнили, что во время экстренных отключений графики не действуют.  

Напомним

россия в ночь на 3 февраля нанесла самый мощный удар по энергетике Украины с начала года. Атакованы объекты генерации и распределения электроэнергии, в частности ТЭЦ и ТЭС в Киеве, Харькове и Днепре.

РФ с начала года совершила 217 атак на энергетику Украины - Свириденко04.02.26, 15:40

Вадим Хлюдзинский

