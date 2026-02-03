рф уночі завдала найпотужнішого удару по енергетиці з початку року - ДТЕК

росія вночі здійснила найпотужнішу атаку на енергетику з початку цього року, під ударом були як об’єкти генерації, так і розподілу електроенергії, повідомили в енергокомпанії ДТЕК, пише УНН.

Вночі рф завдала найпотужнішого удару по енергетиці з початку року. Під атакою опинилися об’єкти генерації та розподілу електроенергії. Удари прийшлися по ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, сильно постраждали теплоелектростанції ДТЕК. Також ракетами й дронами атаковано обʼєкт ДТЕК Одещини. Тисячі людей залишилися без світла - повідомили у ДТЕК.

росія знову атакувала ТЕС, пошкоджено обладнання - ДТЕК

Через наслідки атаки в Києві частина лівого берега - зокрема Дніпровський і Дарницький райони - вимушено перейшли на екстрені відключення. На правому березі діють тимчасові графіки.

"Енергосистема працює з серйозними обмеженнями", - наголосили у ДТЕК.

В Укренерго повідомили, що вночі та вранці ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на кілька регіонів України. "Внаслідок цього - на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів у Києві, Київській, Харківській, Вінницькій та Одеській областях. Також є пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах", - вказали в Укренерго.

Як зазначається, енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати живлення постраждалих районів.

