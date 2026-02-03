$42.970.16
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п'яти районах столиці
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагували
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

рф уночі завдала найпотужнішого удару по енергетиці з початку року - ДТЕК

Київ • УНН

 • 898 перегляди

Росія вночі завдала найпотужнішого удару по енергетиці України з початку року. Атаковано об'єкти генерації та розподілу електроенергії, зокрема ТЕЦ і ТЕС у Києві, Харкові та Дніпрі.

рф уночі завдала найпотужнішого удару по енергетиці з початку року - ДТЕК

росія вночі здійснила найпотужнішу атаку на енергетику з початку цього року, під ударом були як об’єкти генерації, так і розподілу електроенергії, повідомили в енергокомпанії ДТЕК, пише УНН.

Вночі рф завдала найпотужнішого удару по енергетиці з початку року. Під атакою опинилися об’єкти генерації та розподілу електроенергії. Удари прийшлися по ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, сильно постраждали теплоелектростанції ДТЕК. Також ракетами й дронами атаковано обʼєкт ДТЕК Одещини. Тисячі людей залишилися без світла

- повідомили у ДТЕК.

Через наслідки атаки в Києві частина лівого берега - зокрема Дніпровський і Дарницький райони - вимушено перейшли на екстрені відключення. На правому березі діють тимчасові графіки. 

"Енергосистема працює з серйозними обмеженнями", - наголосили у ДТЕК.

В Укренерго повідомили, що вночі та вранці ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на кілька регіонів України. "Внаслідок цього - на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів у Києві, Київській, Харківській, Вінницькій та Одеській областях. Також є пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах", - вказали в Укренерго.

Як зазначається, енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати живлення постраждалих районів. 

Юлія Шрамко

