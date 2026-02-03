росія знову атакувала ТЕС, пошкоджено обладнання - ДТЕК

рф вчергове атакувала теплоелектростанції ДТЕК, є суттєві наслідки, повідомили у ДТЕК у вівторок, пише УНН.

росія знову атакувала теплоелекстростанції ДТЕК. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій - повідомили у ДТЕК.

За даними ДТЕК, це вже дев’ята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025-го. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів. Внаслідок них 59 енергетиків станцій було поранено, 4 загинуло.

Вінниччина зазнала масованої атаки рф: є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлення