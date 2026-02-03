росія знову атакувала ТЕС, пошкоджено обладнання - ДТЕК

$42.810.04
51.020.22
ukenru
05:28 • 4012 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 17443 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 27618 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 21089 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 30258 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 20793 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 14626 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 12835 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 25380 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 27295 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−19°
1.1м/с
76%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія погрожує ударами по іноземних військах у разі їхнього розгортання в Україні2 лютого, 22:14 • 7296 перегляди
російська армія атакує Харків балістикою та дронами: під ударом житлові квартали та центр міста2 лютого, 23:13 • 9494 перегляди
Швеція готує потужний пакет ППО: винищувачі Gripen та далекобійні ракети Meteor для ЗСУ2 лютого, 23:34 • 16883 перегляди
"Енергетичне перемир'я" в дії – росія б'є ракетами по інфраструктурі: використано "Циркон", "Х-32" та "Іскандер-М" – монітори3 лютого, 00:29 • 11975 перегляди
У Харкові через масовану атаку на енергетику зливають систему опалення у 820 будинках01:43 • 16588 перегляди
Публікації
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 118 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 30252 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 21927 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 25378 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 74479 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Джеффрі Епштайн
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Польща
Село
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 13429 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 15513 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 15465 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 14661 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 14409 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Золото
Фільм

росія знову атакувала ТЕС, пошкоджено обладнання - ДТЕК

Київ • УНН

 • 94 перегляди

росія здійснила дев'яту масовану атаку на теплоелектростанції ДТЕК з жовтня 2025 року. Обладнання суттєво постраждало.

росія знову атакувала ТЕС, пошкоджено обладнання - ДТЕК

рф вчергове атакувала теплоелектростанції ДТЕК, є суттєві наслідки, повідомили у ДТЕК у вівторок, пише УНН.

росія знову атакувала теплоелекстростанції ДТЕК. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій

- повідомили у ДТЕК.

За даними ДТЕК, це вже дев’ята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025-го. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів. Внаслідок них 59 енергетиків станцій було поранено, 4 загинуло.

Вінниччина зазнала масованої атаки рф: є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлення03.02.26, 08:15 • 1328 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніЕкономіка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
ДТЕК