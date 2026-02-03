$42.810.04
05:28 • 2962 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 16523 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 26685 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 20273 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 28814 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 20386 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 14367 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 12750 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 24596 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 27132 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
Графіки відключень електроенергії
Вінниччина зазнала масованої атаки рф: є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлення

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Вінниччина під масованою ворожою атакою з влучаннями в об'єкти критичної інфраструктури. Знеструмлено 50 населених пунктів, енергетики працюють над відновленням.

Вінниччина зазнала масованої атаки рф: є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлення

Вінницька область зазнала масованої атаки рф, є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлено 50 населених пунктів, повідомила голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна у вівторок у Telegram, пише УНН.

Вінниччина сьогодні опинилася під масованою ворожою атакою. Є влучання у обʼєкти критичної інфраструктури

- написала Заболотна.

З її слів, станом на зараз інформація про постраждалих не надходила. "Відбувається гасіння пожеж", - зазначила голова ОВА.

"Внаслідок атаки знеструмлено 50 населених пунктів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання", - повідомила Заболотна.

Усі служби, з її слів, працюють на місцях.

Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиці03.02.26, 07:28 • 2964 перегляди

Юлія Шрамко

