Вінниччина зазнала масованої атаки рф: є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлення

Вінницька область зазнала масованої атаки рф, є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлено 50 населених пунктів, повідомила голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна у вівторок у Telegram, пише УНН.

Вінниччина сьогодні опинилася під масованою ворожою атакою. Є влучання у обʼєкти критичної інфраструктури - написала Заболотна.

З її слів, станом на зараз інформація про постраждалих не надходила. "Відбувається гасіння пожеж", - зазначила голова ОВА.

"Внаслідок атаки знеструмлено 50 населених пунктів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання", - повідомила Заболотна.

Усі служби, з її слів, працюють на місцях.

