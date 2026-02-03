Вінниччина зазнала масованої атаки рф: є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлення
Київ • УНН
Вінниччина під масованою ворожою атакою з влучаннями в об'єкти критичної інфраструктури. Знеструмлено 50 населених пунктів, енергетики працюють над відновленням.
Вінницька область зазнала масованої атаки рф, є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлено 50 населених пунктів, повідомила голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна у вівторок у Telegram, пише УНН.
Вінниччина сьогодні опинилася під масованою ворожою атакою. Є влучання у обʼєкти критичної інфраструктури
З її слів, станом на зараз інформація про постраждалих не надходила. "Відбувається гасіння пожеж", - зазначила голова ОВА.
"Внаслідок атаки знеструмлено 50 населених пунктів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання", - повідомила Заболотна.
Усі служби, з її слів, працюють на місцях.
