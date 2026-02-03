Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиці
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Київ троє людей постраждали, зафіксовані влучання та падіння уламків у п'яти районах. Пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адмінбудівлі.
Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила офіційні дані щодо наслідків масованого російського удару по Києву в ніч на 3 лютого. Під прицілом ворога опинилися кілька районів міста, де зафіксовані влучання та падіння уламків, що призвело до травмувань людей, а також пожеж у багатоповерхівках, на території дитячого садочка та АЗС. Про це пише УНН.
Деталі
Складна ситуація зафіксована у Дарницькому та Шевченківському районах. У Дарницькому районі сталася пожежа та руйнування конструкцій на 26 поверсі багатоповерхівки, унаслідок чого постраждала одна особа. У Шевченківському районі через займання у багатоповерхівці травми отримали двоє людей. У Дніпровському районі внаслідок атаки сталося руйнування житлової п’ятиповерхівки.
Ураження інфраструктури та ліквідація пожеж
У Печерському районі влучання зафіксовано по території АЗС, де пошкоджено будівлю станції, чотири автомобілі та лінію електропередач. У Деснянському районі постраждала адмінбудівля, а в Дарницькому – складське приміщення. Наразі рятувальники вже ліквідували всі осередки займання.
Загалом атака охопила п’ять районів столиці, спричинивши значні пошкодження фасадам будівель та дорожньому покриттю.
