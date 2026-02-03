Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиці

Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила офіційні дані щодо наслідків масованого російського удару по Києву в ніч на 3 лютого. Під прицілом ворога опинилися кілька районів міста, де зафіксовані влучання та падіння уламків, що призвело до травмувань людей, а також пожеж у багатоповерхівках, на території дитячого садочка та АЗС. Про це пише УНН.

Деталі

Складна ситуація зафіксована у Дарницькому та Шевченківському районах. У Дарницькому районі сталася пожежа та руйнування конструкцій на 26 поверсі багатоповерхівки, унаслідок чого постраждала одна особа. У Шевченківському районі через займання у багатоповерхівці травми отримали двоє людей. У Дніпровському районі внаслідок атаки сталося руйнування житлової п’ятиповерхівки.

росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз

Троє людей постраждали внаслідок нічної російської атаки на Київ, під прицілом були кілька районів міста... У Дніпровському районі на одній з адрес сталося руйнування житлової 5-поверхівки. За іншою адресою – виникла пожежа на території закладу дошкільної освіти – повідомили в ДСНС.

Ураження інфраструктури та ліквідація пожеж

У Печерському районі влучання зафіксовано по території АЗС, де пошкоджено будівлю станції, чотири автомобілі та лінію електропередач. У Деснянському районі постраждала адмінбудівля, а в Дарницькому – складське приміщення. Наразі рятувальники вже ліквідували всі осередки займання.

На місцях працюють рятувальники та відповідні служби міста. Всі пожежі ліквідовані. Інформація щодо постраждалих уточнюється – зазначають у відомстві.

Загалом атака охопила п’ять районів столиці, спричинивши значні пошкодження фасадам будівель та дорожньому покриттю.

У Харкові через масовану атаку на енергетику зливають систему опалення у 820 будинках