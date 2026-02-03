$42.810.04
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п'яти районах столиці
23:51 • 14108 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 24238 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 18245 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 25705 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагували
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 19132 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 13584 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 12372 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 23061 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 26389 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиці

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Київ троє людей постраждали, зафіксовані влучання та падіння уламків у п'яти районах. Пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адмінбудівлі.

Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиці

Державна служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила офіційні дані щодо наслідків масованого російського удару по Києву в ніч на 3 лютого. Під прицілом ворога опинилися кілька районів міста, де зафіксовані влучання та падіння уламків, що призвело до травмувань людей, а також пожеж у багатоповерхівках, на території дитячого садочка та АЗС. Про це пише УНН.

Деталі

Складна ситуація зафіксована у Дарницькому та Шевченківському районах. У Дарницькому районі сталася пожежа та руйнування конструкцій на 26 поверсі багатоповерхівки, унаслідок чого постраждала одна особа. У Шевченківському районі через займання у багатоповерхівці травми отримали двоє людей. У Дніпровському районі внаслідок атаки сталося руйнування житлової п’ятиповерхівки.

росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз03.02.26, 01:51 • 14102 перегляди

Троє людей постраждали внаслідок нічної російської атаки на Київ, під прицілом були кілька районів міста... У Дніпровському районі на одній з адрес сталося руйнування житлової 5-поверхівки. За іншою адресою – виникла пожежа на території закладу дошкільної освіти

 – повідомили в ДСНС.

Ураження інфраструктури та ліквідація пожеж

У Печерському районі влучання зафіксовано по території АЗС, де пошкоджено будівлю станції, чотири автомобілі та лінію електропередач. У Деснянському районі постраждала адмінбудівля, а в Дарницькому – складське приміщення. Наразі рятувальники вже ліквідували всі осередки займання.

На місцях працюють рятувальники та відповідні служби міста. Всі пожежі ліквідовані. Інформація щодо постраждалих уточнюється

– зазначають у відомстві.

Загалом атака охопила п’ять районів столиці, спричинивши значні пошкодження фасадам будівель та дорожньому покриттю.

У Харкові через масовану атаку на енергетику зливають систему опалення у 820 будинках03.02.26, 03:43 • 14641 перегляд

Степан Гафтко

