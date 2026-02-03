Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицы
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Киев три человека пострадали, зафиксированы попадания и падения обломков в пяти районах. Повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и админздания.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародовала официальные данные о последствиях массированного российского удара по Киеву в ночь на 3 февраля. Под прицелом врага оказались несколько районов города, где зафиксированы попадания и падения обломков, что привело к травмам людей, а также пожарам в многоэтажках, на территории детского сада и АЗС. Об этом пишет УНН.
Подробности
Сложная ситуация зафиксирована в Дарницком и Шевченковском районах. В Дарницком районе произошел пожар и разрушение конструкций на 26 этаже многоэтажки, в результате чего пострадал один человек. В Шевченковском районе из-за возгорания в многоэтажке травмы получили два человека. В Днепровском районе в результате атаки произошло разрушение жилой пятиэтажки.
Поражение инфраструктуры и ликвидация пожаров
В Печерском районе попадание зафиксировано по территории АЗС, где повреждено здание станции, четыре автомобиля и линия электропередач. В Деснянском районе пострадало админздание, а в Дарницком – складское помещение. Сейчас спасатели уже ликвидировали все очаги возгорания.
На местах работают спасатели и соответствующие службы города. Все пожары ликвидированы. Информация о пострадавших уточняется
В целом атака охватила пять районов столицы, причинив значительные повреждения фасадам зданий и дорожному покрытию.
