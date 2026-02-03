$42.810.04
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
23:51 • 14069 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 24190 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 18209 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 25654 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 19114 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01 • 13577 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 12368 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 23043 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 26377 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицы

Киев • УНН

 • 16 просмотра

В результате ночной атаки на Киев три человека пострадали, зафиксированы попадания и падения обломков в пяти районах. Повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и админздания.

Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицы

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обнародовала официальные данные о последствиях массированного российского удара по Киеву в ночь на 3 февраля. Под прицелом врага оказались несколько районов города, где зафиксированы попадания и падения обломков, что привело к травмам людей, а также пожарам в многоэтажках, на территории детского сада и АЗС. Об этом пишет УНН.

Подробности

Сложная ситуация зафиксирована в Дарницком и Шевченковском районах. В Дарницком районе произошел пожар и разрушение конструкций на 26 этаже многоэтажки, в результате чего пострадал один человек. В Шевченковском районе из-за возгорания в многоэтажке травмы получили два человека. В Днепровском районе в результате атаки произошло разрушение жилой пятиэтажки.

Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз03.02.26, 01:51 • 14069 просмотров

Три человека пострадали в результате ночной российской атаки на Киев, под прицелом были несколько районов города... В Днепровском районе по одному из адресов произошло разрушение жилой 5-этажки. По другому адресу – возник пожар на территории учреждения дошкольного образования

– сообщили в ГСЧС.

Поражение инфраструктуры и ликвидация пожаров

В Печерском районе попадание зафиксировано по территории АЗС, где повреждено здание станции, четыре автомобиля и линия электропередач. В Деснянском районе пострадало админздание, а в Дарницком – складское помещение. Сейчас спасатели уже ликвидировали все очаги возгорания.

На местах работают спасатели и соответствующие службы города. Все пожары ликвидированы. Информация о пострадавших уточняется

– отмечают в ведомстве.

В целом атака охватила пять районов столицы, причинив значительные повреждения фасадам зданий и дорожному покрытию.

В Харькове из-за массированной атаки на энергетику сливают систему отопления в 820 домах03.02.26, 03:43 • 14625 просмотров

Степан Гафтко

