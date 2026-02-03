В Харькове из-за массированной атаки на энергетику сливают систему отопления в 820 домах
В Харькове из-за массированной атаки на энергетическую инфраструктуру сливают теплоноситель в 820 жилых домах. Это необходимо для предотвращения замерзания сетей, пока в городе работает 101 пункт несокрушимости.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о критической ситуации в городе в результате беспрецедентного обстрела, который длится уже более трех часов. российские войска целенаправленно атакуют объекты энергетической инфраструктуры, пытаясь вызвать гуманитарную катастрофу в условиях двадцатиградусного мороза. Об этом пишет УНН.
Подробности
Из-за значительных разрушений одной из крупнейших ТЭЦ специалисты вынуждены принять решение о сливе теплоносителя в системе отопления 820 жилых домов. Этот шаг необходим для предотвращения замерзания и окончательного разрушения городских сетей. Для жителей, оставшихся без тепла, в Харькове круглосуточно работает 101 пункт несокрушимости, где можно согреться, зарядить устройства и получить горячие напитки. При необходимости городские власти обещают оперативно развернуть дополнительные пункты обогрева.
Атака на энергосистему привела к перебоям в работе городского электротранспорта, поэтому на маршруты уже выводят дополнительные автобусы. Мэр подчеркнул, что все коммунальные службы работают в усиленном режиме, а ситуация, несмотря на сложность, остается под контролем.
Это сложная ночь и сложное утро для Харькова. Но город работает, все службы на местах, решения принимаются быстро и ответственно. Мы держим ситуацию под контролем и сделаем все возможное. Харьков выстоит!
