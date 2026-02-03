В Харькове из-за массированной атаки на энергетику сливают систему отопления в 820 домах

$42.810.04
23:51 • 3706 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
20:49 • 9522 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 11100 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 15759 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 13715 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01 • 11434 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 11047 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 19000 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 24943 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 40078 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 10093 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 9414 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 12700 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 5296 просмотра
Швеция готовит мощный пакет ПВО: истребители Gripen и дальнобойные ракеты Meteor для ВСУ23:34 • 3748 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 59205 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе2 февраля, 11:11 • 33711 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Джеффри Эпштейн
Рустем Умеров
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Село
Польша
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 5376 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 9536 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 10156 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 10936 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть2 февраля, 14:27 • 11101 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
9К720 Искандер
Шахед-136

В Харькове из-за массированной атаки на энергетику сливают систему отопления в 820 домах

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В Харькове из-за массированной атаки на энергетическую инфраструктуру сливают теплоноситель в 820 жилых домах. Это необходимо для предотвращения замерзания сетей, пока в городе работает 101 пункт несокрушимости.

В Харькове из-за массированной атаки на энергетику сливают систему отопления в 820 домах

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о критической ситуации в городе в результате беспрецедентного обстрела, который длится уже более трех часов. российские войска целенаправленно атакуют объекты энергетической инфраструктуры, пытаясь вызвать гуманитарную катастрофу в условиях двадцатиградусного мороза. Об этом пишет УНН.

Подробности

Из-за значительных разрушений одной из крупнейших ТЭЦ специалисты вынуждены принять решение о сливе теплоносителя в системе отопления 820 жилых домов. Этот шаг необходим для предотвращения замерзания и окончательного разрушения городских сетей. Для жителей, оставшихся без тепла, в Харькове круглосуточно работает 101 пункт несокрушимости, где можно согреться, зарядить устройства и получить горячие напитки. При необходимости городские власти обещают оперативно развернуть дополнительные пункты обогрева.

российская армия атакует Харьков баллистикой и дронами: под ударом жилые кварталы и центр города03.02.26, 01:13 • 2074 просмотра

Атака на энергосистему привела к перебоям в работе городского электротранспорта, поэтому на маршруты уже выводят дополнительные автобусы. Мэр подчеркнул, что все коммунальные службы работают в усиленном режиме, а ситуация, несмотря на сложность, остается под контролем.

Это сложная ночь и сложное утро для Харькова. Но город работает, все службы на местах, решения принимаются быстро и ответственно. Мы держим ситуацию под контролем и сделаем все возможное. Харьков выстоит!

– заявил Терехов.

Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз03.02.26, 01:51 • 3714 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
Морозы в Украине
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Игорь Терехов
Харьков