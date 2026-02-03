$42.810.04
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
20:49 • 3838 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
19:26 • 8268 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
18:38 • 13219 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
18:37 • 12297 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
18:01 • 10704 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 10560 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 17924 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 24547 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 39467 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
публикации
Эксклюзивы
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз

Киев • УНН

 • 126 просмотра

Ночью 3 февраля 2026 года Россия совершила комбинированную атаку на Киев ракетами и дронами. Повреждены жилые дома и учебное заведение в Днепровском районе, хозяйственная постройка в Деснянском районе.

Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз

В ночь на 3 февраля 2026 года российские оккупационные войска совершили масштабную комбинированную атаку на Киев, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты Х-22/32 и ударные беспилотники. Несмотря на сложные погодные условия и сильный мороз, враг целенаправленно атаковал жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры, что привело к разрушениям в нескольких районах столицы. Об этом сообщают власти города и области, пишет УНН.

Детали

По сообщениям Киевской городской и областной военных администраций, под ударом оказались Днепровский и Деснянский районы. В Днепровском районе зафиксированы повреждения нескольких жилых многоэтажек и одного из учебных заведений. Мэр города Виталий Кличко подтвердил вызовы медиков на места происшествий. В Деснянском районе, по предварительным данным, пострадала хозяйственная застройка.

россияне решили в лютый мороз нанести по Киеву очередной массированный удар. Есть повреждения жилых домов и образовательного учреждения

– отметил глава КГВА Тимур Ткаченко.

Воздушная тревога была объявлена в 01:09 из-за угрозы применения баллистического вооружения. Уже в 01:45 мониторинговые каналы зафиксировали пролет ракет Х-22/32 в направлении Киевской области. В столице прозвучала серия мощных взрывов, ставших результатом работы сил противовоздушной обороны и, к сожалению, попаданий. Кроме ракет, город атаковали группы дронов-камикадзе, которые заходили с разных направлений для истощения ПВО.

Спасательные службы продолжают работать на местах падения обломков и попаданий.

Ракетная атака на столицу и другие регионы Украины по состоянию на 01:50 продолжается.

российская армия атакует Харьков баллистикой и дронами: под ударом жилые кварталы и центр города03.02.26, 01:13 • 642 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеКиев
Недвижимость
Морозы в Украине
Воздушная тревога
Война в Украине
Виталий Кличко
Украина
Киев