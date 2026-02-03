Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз

В ночь на 3 февраля 2026 года российские оккупационные войска совершили масштабную комбинированную атаку на Киев, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты Х-22/32 и ударные беспилотники. Несмотря на сложные погодные условия и сильный мороз, враг целенаправленно атаковал жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры, что привело к разрушениям в нескольких районах столицы. Об этом сообщают власти города и области, пишет УНН.

Детали

По сообщениям Киевской городской и областной военных администраций, под ударом оказались Днепровский и Деснянский районы. В Днепровском районе зафиксированы повреждения нескольких жилых многоэтажек и одного из учебных заведений. Мэр города Виталий Кличко подтвердил вызовы медиков на места происшествий. В Деснянском районе, по предварительным данным, пострадала хозяйственная застройка.

россияне решили в лютый мороз нанести по Киеву очередной массированный удар. Есть повреждения жилых домов и образовательного учреждения – отметил глава КГВА Тимур Ткаченко.

Воздушная тревога была объявлена в 01:09 из-за угрозы применения баллистического вооружения. Уже в 01:45 мониторинговые каналы зафиксировали пролет ракет Х-22/32 в направлении Киевской области. В столице прозвучала серия мощных взрывов, ставших результатом работы сил противовоздушной обороны и, к сожалению, попаданий. Кроме ракет, город атаковали группы дронов-камикадзе, которые заходили с разных направлений для истощения ПВО.

Спасательные службы продолжают работать на местах падения обломков и попаданий.

Ракетная атака на столицу и другие регионы Украины по состоянию на 01:50 продолжается.

российская армия атакует Харьков баллистикой и дронами: под ударом жилые кварталы и центр города