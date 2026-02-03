$42.810.04
51.020.22
ukenru
23:51 • 122 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
20:49 • 3828 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
19:26 • 8264 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
18:38 • 13218 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
18:37 • 12295 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
18:01 • 10704 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 10560 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 17924 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 24547 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 39466 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−19°
1.2м/с
73%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 10256 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 9556 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 7732 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 6920 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 11050 перегляди
Публікації
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo18:38 • 13218 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 11050 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 17924 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 57517 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 32945 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Музикант
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Польща
Швейцарія
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto19:01 • 3746 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 6922 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 7734 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 9558 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 10258 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Starlink
The Times

росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Вночі 3 лютого 2026 року росія здійснила комбіновану атаку на Київ ракетами та дронами. Пошкоджено житлові будинки та заклад освіти у Дніпровському районі, господарська забудова у Деснянському районі.

росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз

У ніч на 3 лютого 2026 року російські окупаційні війська здійснили масштабну комбіновану атаку на Київ, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети Х-22/32 та ударні безпілотники. Попри складні погодні умови та сильний мороз, ворог цілеспрямовано атакував житлові квартали та об'єкти цивільної інфраструктури, що призвело до руйнувань у кількох районах столиці. Про це повідомляє влада міста та області, пише УНН.

Деталі

За повідомленнями Київської міської та обласної військових адміністрацій, під ударом опинилися Дніпровський та Деснянський райони. У Дніпровському районі зафіксовано пошкодження кількох житлових багатоповерхівок та одного із закладів освіти. Мер міста Віталій Кличко підтвердив виклики медиків до місць подій. У Деснянському районі, за попередніми даними, постраждала господарська забудова.

росіяни вирішили в лютий мороз завдати по Києву чергового масованого удару. Маємо пошкодження житлових будинків та освітнього закладу

– зазначив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Повітряна тривога була оголошена о 01:09 через загрозу застосування балістичного озброєння. Вже о 01:45 моніторингові канали зафіксували проліт ракет Х–22/32 у напрямку Київщини. У столиці пролунала серія потужних вибухів, що стали результатом роботи сил протиповітряної оборони та, на жаль, влучань. Окрім ракет, місто атакували групи дронів-камікадзе, які заходили з різних напрямків для виснаження ППО.

Рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків та влучань.

Ракетна атака на столицю та інші регіони України станом на 01:50 триває.

російська армія атакує Харків балістикою та дронами: під ударом житлові квартали та центр міста03.02.26, 01:13 • 638 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніКиїв
Нерухомість
Морози в Україні
Повітряна тривога
Війна в Україні
Віталій Кличко
Україна
Київ