росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз

У ніч на 3 лютого 2026 року російські окупаційні війська здійснили масштабну комбіновану атаку на Київ, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети Х-22/32 та ударні безпілотники. Попри складні погодні умови та сильний мороз, ворог цілеспрямовано атакував житлові квартали та об'єкти цивільної інфраструктури, що призвело до руйнувань у кількох районах столиці. Про це повідомляє влада міста та області, пише УНН.

Деталі

За повідомленнями Київської міської та обласної військових адміністрацій, під ударом опинилися Дніпровський та Деснянський райони. У Дніпровському районі зафіксовано пошкодження кількох житлових багатоповерхівок та одного із закладів освіти. Мер міста Віталій Кличко підтвердив виклики медиків до місць подій. У Деснянському районі, за попередніми даними, постраждала господарська забудова.

росіяни вирішили в лютий мороз завдати по Києву чергового масованого удару. Маємо пошкодження житлових будинків та освітнього закладу – зазначив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Повітряна тривога була оголошена о 01:09 через загрозу застосування балістичного озброєння. Вже о 01:45 моніторингові канали зафіксували проліт ракет Х–22/32 у напрямку Київщини. У столиці пролунала серія потужних вибухів, що стали результатом роботи сил протиповітряної оборони та, на жаль, влучань. Окрім ракет, місто атакували групи дронів-камікадзе, які заходили з різних напрямків для виснаження ППО.

Рятувальні служби продовжують працювати на місцях падіння уламків та влучань.

Ракетна атака на столицю та інші регіони України станом на 01:50 триває.

російська армія атакує Харків балістикою та дронами: під ударом житлові квартали та центр міста