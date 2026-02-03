$42.810.04
51.020.22
ukenru
20:49 • 3050 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
19:26 • 6936 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
18:38 • 12535 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
18:37 • 11792 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
18:01 • 10352 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 10423 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 17619 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 24381 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 39244 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 60993 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
Графіки відключень електроенергії
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Музикант
Ілон Маск
Україна
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Польща
Швейцарія
російська армія атакує Харків балістикою та дронами: під ударом житлові квартали та центр міста

Київ • УНН

 • 12 перегляди

російські війська здійснили комбіновану атаку на Харків та область, застосовуючи балістичні ракети, дрони та РСЗВ. У Слобідському районі Харкова зафіксовано влучання балістики, а в центрі міста – дрона. У Дергачах внаслідок атаки БпЛА постраждали двоє цивільних.

російська армія атакує Харків балістикою та дронами: під ударом житлові квартали та центр міста

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов повідомили про масовану комбіновану атаку на місто та область. Окупанти застосували проти цивільного населення широкий спектр озброєння – від ударних безпілотників "Молнія" до балістичних ракет та важких реактивних систем залпового вогню типу "Торнадо". Про це пише УНН.

Деталі

Ворожа балістична зброя поцілила у Слобідський район міста, наразі фахівці уточнюють інформацію щодо руйнувань та можливих жертв. Окрім того, зафіксовано влучання дрона "Молнія" безпосередньо у центральній частині Харкова. За попередніми даними правоохоронців, у центрі обійшлося без постраждалих, проте інформація щодо пошкоджень інфраструктури ще з’ясовується. Міська влада закликає мешканців залишатися в укриттях через високу загрозу повторних пусків.

Постраждалі внаслідок атаки на Дергачі

У місті Дергачі удар ворожого БпЛА призвів до поранення цивільних осіб. Медики надали допомогу 79-річній жінці, у якої діагностували гостру реакцію на стрес, а 22-річний чоловік був госпіталізований до медичного закладу з травмами. Ситуація в регіоні залишається напруженою, оскільки атака дронів триває одночасно з обстрілами з важкого озброєння. 

Тиск на Вовчанськ зростає, але російські війська зазнають значних втрат - Трегубов02.02.26, 18:35 • 2332 перегляди

Степан Гафтко

