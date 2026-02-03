російська армія атакує Харків балістикою та дронами: під ударом житлові квартали та центр міста
Київ • УНН
російські війська здійснили комбіновану атаку на Харків та область, застосовуючи балістичні ракети, дрони та РСЗВ. У Слобідському районі Харкова зафіксовано влучання балістики, а в центрі міста – дрона. У Дергачах внаслідок атаки БпЛА постраждали двоє цивільних.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов повідомили про масовану комбіновану атаку на місто та область. Окупанти застосували проти цивільного населення широкий спектр озброєння – від ударних безпілотників "Молнія" до балістичних ракет та важких реактивних систем залпового вогню типу "Торнадо". Про це пише УНН.
Деталі
Ворожа балістична зброя поцілила у Слобідський район міста, наразі фахівці уточнюють інформацію щодо руйнувань та можливих жертв. Окрім того, зафіксовано влучання дрона "Молнія" безпосередньо у центральній частині Харкова. За попередніми даними правоохоронців, у центрі обійшлося без постраждалих, проте інформація щодо пошкоджень інфраструктури ще з’ясовується. Міська влада закликає мешканців залишатися в укриттях через високу загрозу повторних пусків.
Постраждалі внаслідок атаки на Дергачі
У місті Дергачі удар ворожого БпЛА призвів до поранення цивільних осіб. Медики надали допомогу 79-річній жінці, у якої діагностували гостру реакцію на стрес, а 22-річний чоловік був госпіталізований до медичного закладу з травмами. Ситуація в регіоні залишається напруженою, оскільки атака дронів триває одночасно з обстрілами з важкого озброєння.
