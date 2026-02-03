російська армія атакує Харків балістикою та дронами: під ударом житлові квартали та центр міста

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов повідомили про масовану комбіновану атаку на місто та область. Окупанти застосували проти цивільного населення широкий спектр озброєння – від ударних безпілотників "Молнія" до балістичних ракет та важких реактивних систем залпового вогню типу "Торнадо". Про це пише УНН.

Деталі

Ворожа балістична зброя поцілила у Слобідський район міста, наразі фахівці уточнюють інформацію щодо руйнувань та можливих жертв. Окрім того, зафіксовано влучання дрона "Молнія" безпосередньо у центральній частині Харкова. За попередніми даними правоохоронців, у центрі обійшлося без постраждалих, проте інформація щодо пошкоджень інфраструктури ще з’ясовується. Міська влада закликає мешканців залишатися в укриттях через високу загрозу повторних пусків.

Постраждалі внаслідок атаки на Дергачі

У місті Дергачі удар ворожого БпЛА призвів до поранення цивільних осіб. Медики надали допомогу 79-річній жінці, у якої діагностували гостру реакцію на стрес, а 22-річний чоловік був госпіталізований до медичного закладу з травмами. Ситуація в регіоні залишається напруженою, оскільки атака дронів триває одночасно з обстрілами з важкого озброєння.

Тиск на Вовчанськ зростає, але російські війська зазнають значних втрат - Трегубов