Тиск на Вовчанськ зростає, але російські війська зазнають значних втрат - Трегубов
Київ • УНН
Російські підрозділи посилюють тиск на Вовчанському напрямку, однак зазнають високих втрат і дедалі частіше використовують тактику масових піхотних атак замість бронетехніки. Про це повідомив спікер Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері телемарафону "Єдині новини", пише УНН.
Деталі
За його словами, у центрі Куп’янська поведінка російських військових свідчить або про страх, або про дезорієнтацію через дії власного командування.
Вони тиснуть на Вовчанськ, на околиці міста, де тримаються українські позиції, на Вовчанські хутори. Вони намагаються обходити та інфільтруватись. Ситуація у Вовчанську відверто непроста
Він додав, що попри постійні спроби наступу, втрати російських військ залишаються високими, а українські сили продовжують стримувати тиск на цьому напрямку.
Нагадаємо
Минулої доби на фронті зафіксовано 179 бойових зіткнень, з них 73 атаки зосередилися на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Ворог завдав ракетних та авіаційних ударів, застосувавши дрони-камікадзе та здійснивши обстріли.