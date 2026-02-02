Тиск на Вовчанськ зростає, але російські війська зазнають значних втрат - Трегубов

$42.810.04
51.020.22
ukenru
15:28 • 4380 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
11:00 • 17072 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 30485 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 56208 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 73074 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 50287 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 49972 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 36076 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 52293 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 65619 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−15°
0м/с
66%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі11:11 • 23800 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo11:19 • 34818 перегляди
Голова ОБСЄ прибув до Києва та анонсував візит до москви11:38 • 16267 перегляди
20th Century Studios презентувала трейлер продовження культового фільму "Диявол носить Прада"Video11:48 • 13364 перегляди
"Біль ніколи не зменшиться": Барбара Кузьменко у день роковин загибелі тата опублікувала емоційний дописPhoto12:47 • 9960 перегляди
Публікації
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 15:28 • 4380 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo11:19 • 34940 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі11:11 • 23841 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 82884 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 110122 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Петер Сіярто
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Закарпатська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo16:01 • 660 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo15:14 • 2320 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу14:27 • 3204 перегляди
"Картопляний потоп": у Берліні через рекордний урожай влаштували масову роздачу безплатної картоплі13:05 • 6088 перегляди
"Біль ніколи не зменшиться": Барбара Кузьменко у день роковин загибелі тата опублікувала емоційний дописPhoto12:47 • 10008 перегляди
Актуальне
Опалення
Фільм
Соціальна мережа
Техніка
Золото

Тиск на Вовчанськ зростає, але російські війська зазнають значних втрат - Трегубов

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Російські підрозділи посилюють тиск на Вовчанському напрямку, зазнаючи значних втрат і використовуючи тактику масових піхотних атак. Ситуація у Вовчанську залишається непростою, але українські сили стримують наступ.

Тиск на Вовчанськ зростає, але російські війська зазнають значних втрат - Трегубов

Російські підрозділи посилюють тиск на Вовчанському напрямку, однак зазнають високих втрат і дедалі частіше використовують тактику масових піхотних атак замість бронетехніки. Про це повідомив спікер Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері телемарафону "Єдині новини", пише УНН.

Деталі

За його словами, у центрі Куп’янська поведінка російських військових свідчить або про страх, або про дезорієнтацію через дії власного командування.

Вони тиснуть на Вовчанськ, на околиці міста, де тримаються українські позиції, на Вовчанські хутори. Вони намагаються обходити та інфільтруватись. Ситуація у Вовчанську відверто непроста

- зазначив речник Угруповання об'єднаних сил.

Він додав, що попри постійні спроби наступу, втрати російських військ залишаються високими, а українські сили продовжують стримувати тиск на цьому напрямку.

Нагадаємо

Минулої доби на фронті зафіксовано 179 бойових зіткнень, з них 73 атаки зосередилися на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Ворог завдав ракетних та авіаційних ударів, застосувавши дрони-камікадзе та здійснивши обстріли.

Андрій Тимощенков

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Куп'янськ