1 лютого, 12:49
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Боїв за добу поменшало, найгарячіше - на Покровському та Гуляйпільському напрямках: Генштаб оновив карту

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Минулої доби на фронті зафіксовано 179 бойових зіткнень, з них 73 атаки зосередилися на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Ворог завдав ракетних та авіаційних ударів, застосувавши дрони-камікадзе та здійснивши обстріли.

Боїв за добу поменшало, найгарячіше - на Покровському та Гуляйпільському напрямках: Генштаб оновив карту

179 боїв сталося на фронті минулої доби, майже на половину скоротившись у порівнянні з попереднім днем, найбільше зосередилося на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де було 73 атаки, повідомили у Генштабі ЗСУ у ранковому зведенні 2 лютого, показавши карту бойових дій, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 179 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, 44 авіаційних ударів, скинувши 132 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 7255 дронів-камікадзе та здійснили 3339 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 49 - з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Залізничне, Любицьке, Воздвижівка, Барвінівка, Різдвянка, Верхня Терса, Лугівське Запорізької області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, два пункти управління, два засоби протиповітряної оборони, два пункти управління БпЛА та чотири гармати противника.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 94 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, два з яких - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Стариці, Вовчанська у бік населених пунктів Приліпка, Вільча, Графське, Вовчанські Хутори та Кутьківка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Загризового та у бік Курилівки, Піщаного й Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів, намагаючись просунутися вперед в напрямках Новосергіївки, Середнього, Дробишевого та Діброви.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили 12 спроб окупантів просунутися вперед, в районах Дронівки, Платонівки, Свято-Покровського у бік Закітного, Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку наші оборонці зупинили одну наступальну дію в районі Привілля.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 11 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Щербинівка, Степанівка, Іванопілля, Яблунівка та Софіївка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову та наступальну дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Покровськ, Удачне, Новопідгороднє, Шевченко, Затишок, Мирноград, Котлине, Дачне, Філія та у бік Білицького, Дорожнього, Новопавлівки, Вільного й Сергіївки.

На Олександрівському напрямку ворог тричі атакував наші позиції, у районах Вербового та Вишневого.

На Гуляйпільському напрямку противник 32 рази намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районі Гуляйполя та у бік Староукраїнки, Варварівки, Зеленого, Святопетрівки й Залізничного.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку, у бік Приморського.

Минулої доби ворог наступальних дій на Придніпровському напрямку не здійснював.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна