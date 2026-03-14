"Зупинись і згадай, ким ти був": Ющенко звернувся до Орбана з відкритим листом

Київ • УНН

 • 1434 перегляди

Третій президент України закликав прем'єра Угорщини припинити підігрувати агресору. Ющенко нагадав про радянські танки в Будапешті та оприлюднив спільне фото 25-річної давнини.

"Зупинись і згадай, ким ти був": Ющенко звернувся до Орбана з відкритим листом

Третій президент України Віктор Ющенко написав відкритого листа прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Ющенко, зокрема, закликав главу угорського уряду бути "тим лідером, якого колись поважав світ і який знав, що свобода - це єдиний шлях".

Вікторе, подивись на це фото. ​Ми стоїмо поруч у часи, коли майбутнє нашого регіону здавалося нам спільним, зрозумілим і світлим. Тоді ми разом вірили, що свобода - це не просто слово, а найвищий дар, за який варто боротися. Я пам’ятаю тебе іншим. Я пам’ятаю лідера, який розумів ціну гідності та знав, що таке визволення від імперського гніту. ​Сьогодні я дивлюся на твої дії і запитую себе: де подівся той Віктор? ​Як сталося, що людина, яка бачила становлення вільної Угорщини, сьогодні підігрує силам, які хочуть знищити свободу сусіда?

- написав Ющенко.

Він зазначив, що Україна сьогодні стікає кров’ю "за ті самі цінності, про які ми колись дискутували за столом переговорів".

Ми захищаємо не лише свою землю, ми захищаємо спокій і твоєї країни, як і всієї Європи. ​Політика - це не лише цифри, вигода чи газ. Це передусім цінності. Коли ти обираєш сторону агресора, ти зраджуєш не лише Україну - ти зраджуєш пам’ять власного народу, який знає, що таке радянські танки на вулицях Будапешта

- вказав третій президент України.

​Він додав, що "ще не пізно повернутися до світла, до справжнього європейського братерства, де цінують честь, а не сумнівні політичні угоди".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських лідерів розробити "план Б" для забезпечення довгострокового фінансування України, адже кредит у розмірі 90 млрд євро блокує Угорщина, яку очолює союзник путіна Віктор Орбан.

Вадим Хлюдзинський

