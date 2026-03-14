"Остановись и вспомни, кем ты был": Ющенко обратился к Орбану с открытым письмом

Третий президент Украины Виктор Ющенко написал открытое письмо премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Об этом сообщает УНН.

Ющенко, в частности, призвал главу венгерского правительства быть "тем лидером, которого когда-то уважал мир и который знал, что свобода - это единственный путь".

Виктор, посмотри на это фото. Мы стоим рядом во времена, когда будущее нашего региона казалось нам общим, понятным и светлым. Тогда мы вместе верили, что свобода - это не просто слово, а высший дар, за который стоит бороться. Я помню тебя другим. Я помню лидера, который понимал цену достоинства и знал, что такое освобождение от имперского гнета. Сегодня я смотрю на твои действия и спрашиваю себя: куда делся тот Виктор? Как случилось, что человек, видевший становление свободной Венгрии, сегодня подыгрывает силам, которые хотят уничтожить свободу соседа?

Он отметил, что Украина сегодня истекает кровью "за те же ценности, о которых мы когда-то дискутировали за столом переговоров".

Мы защищаем не только свою землю, мы защищаем покой и твоей страны, как и всей Европы. Политика - это не только цифры, выгода или газ. Это прежде всего ценности. Когда ты выбираешь сторону агрессора, ты предаешь не только Украину - ты предаешь память собственного народа, который знает, что такое советские танки на улицах Будапешта