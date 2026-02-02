Боев за сутки стало меньше, горячее всего – на Покровском и Гуляйпольском направлениях: Генштаб обновил карту
Киев • УНН
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 179 боевых столкновений, из них 73 атаки сосредоточились на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Враг нанес ракетные и авиационные удары, применив дроны-камикадзе и совершив обстрелы.
179 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, почти вдвое сократившись по сравнению с предыдущим днем, больше всего сосредоточилось на Покровском и Гуляйпольском направлениях, где было 73 атаки, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 2 февраля, показав карту боевых действий, пишет УНН.
В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 179 боевых столкновений
По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, применив одну ракету, 44 авиационных удара, сбросив 132 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, задействовали для поражения 7255 дронов-камикадзе и совершили 3339 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 49 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Зализничное, Любицкое, Воздвижевка, Барвиновка, Рождественка, Верхняя Терса, Луговское Запорожской области.
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, два пункта управления, два средства противовоздушной обороны, два пункта управления БпЛА и четыре орудия противника.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 94 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Старицы, Волчанска в сторону населенных пунктов Прилипка, Вильча, Графское, Волчанские Хутора и Кутьковка.
На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Загрызового и в сторону Куриловки, Песчаного и Купянска.
На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз, пытаясь продвинуться вперед в направлениях Новосергиевки, Среднего, Дробышево и Дибровы.
На Славянском направлении наши защитники отбили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Дроновки, Платоновки, Свято-Покровского в сторону Закитного, Рай-Александровки.
На Краматорском направлении наши защитники остановили одно наступательное действие в районе Приволья.
На Константиновском направлении враг совершил 11 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Щербиновка, Степановка, Иванополье, Яблоновка и Софиевка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Новоподгороднее, Шевченко, Затишок, Мирноград, Котлино, Дачное, Филиал и в сторону Белицкого, Дорожного, Новопавловки, Вольного и Сергеевки.
На Александровском направлении враг трижды атаковал наши позиции, в районах Вербового и Вишневого.
На Гуляйпольском направлении противник 32 раза пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районе Гуляйполя и в сторону Староукраинки, Варваровки, Зеленого, Святопетровки и Зализничного.
На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку, в сторону Приморского.
За прошедшие сутки враг наступательных действий на Приднепровском направлении не совершал.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.