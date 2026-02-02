Боев за сутки стало меньше, горячее всего – на Покровском и Гуляйпольском направлениях: Генштаб обновил карту

179 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, почти вдвое сократившись по сравнению с предыдущим днем, больше всего сосредоточилось на Покровском и Гуляйпольском направлениях, где было 73 атаки, сообщили в Генштабе ВСУ в утренней сводке 2 февраля, показав карту боевых действий, пишет УНН.

В целом, за прошедшие сутки зафиксировано 179 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар, применив одну ракету, 44 авиационных удара, сбросив 132 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, задействовали для поражения 7255 дронов-камикадзе и совершили 3339 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 49 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности Зализничное, Любицкое, Воздвижевка, Барвиновка, Рождественка, Верхняя Терса, Луговское Запорожской области.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, два пункта управления, два средства противовоздушной обороны, два пункта управления БпЛА и четыре орудия противника.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник совершил 94 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Старицы, Волчанска в сторону населенных пунктов Прилипка, Вильча, Графское, Волчанские Хутора и Кутьковка.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Загрызового и в сторону Куриловки, Песчаного и Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз, пытаясь продвинуться вперед в направлениях Новосергиевки, Среднего, Дробышево и Дибровы.

На Славянском направлении наши защитники отбили 12 попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Дроновки, Платоновки, Свято-Покровского в сторону Закитного, Рай-Александровки.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одно наступательное действие в районе Приволья.

На Константиновском направлении враг совершил 11 атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Щербиновка, Степановка, Иванополье, Яблоновка и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Новоподгороднее, Шевченко, Затишок, Мирноград, Котлино, Дачное, Филиал и в сторону Белицкого, Дорожного, Новопавловки, Вольного и Сергеевки.

На Александровском направлении враг трижды атаковал наши позиции, в районах Вербового и Вишневого.

На Гуляйпольском направлении противник 32 раза пытался идти вперед на позиции наших защитников, в районе Гуляйполя и в сторону Староукраинки, Варваровки, Зеленого, Святопетровки и Зализничного.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одну атаку, в сторону Приморского.

За прошедшие сутки враг наступательных действий на Приднепровском направлении не совершал.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.