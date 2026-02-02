Минус 850 солдат и более тысячи БпЛА: в Генштабе рассказали о потерях оккупантов за сутки
Киев • УНН
За сутки 1 февраля российские войска потеряли 850 солдат и 1083 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.26 составляют 1241530 человек.
За сутки 1 февраля российские войска потеряли на войне с Украиной 850 солдат и 1083 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.26 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1241530 (+850) человек ликвидировано
- танков ‒ 11627 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 23981 (+1)
- артиллерийских систем ‒ 36802 (+25)
- РСЗО ‒ 1633 (+1)
- средства ПВО ‒ 1291 (+1)
- самолетов ‒ 435 (0)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 121217 (+1083)
- крылатые ракеты ‒ 4205 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 2 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 76585 (+146)
- специальная техника ‒ 4057 (+2)
Данные уточняются.
Напомним
По данным Института изучения войны, продвижение россиян замедлилось в конце декабря 2025 года и в начале января 2026 года. Вероятно, причиной стали менее благоприятные погодные условия и прекращение усилий по соблюдению "произвольных сроков" в конце года.
