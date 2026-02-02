$42.850.00
1 февраля, 12:49 • 12477 просмотра
Неверифицированные терминалы Starlink прекратят работу в Украине: Федоров рассказал о деталях регистрации
1 февраля, 12:14 • 25537 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 44176 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 29227 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 36738 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 28049 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 46275 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 61843 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 39291 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 36483 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
Минус 850 солдат и более тысячи БпЛА: в Генштабе рассказали о потерях оккупантов за сутки

Киев • УНН

 • 614 просмотра

За сутки 1 февраля российские войска потеряли 850 солдат и 1083 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.26 составляют 1241530 человек.

Минус 850 солдат и более тысячи БпЛА: в Генштабе рассказали о потерях оккупантов за сутки

За сутки 1 февраля российские войска потеряли на войне с Украиной 850 солдат и 1083 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.02.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1241530 (+850) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11627 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 23981 (+1)
        • артиллерийских систем ‒ 36802 (+25)
          • РСЗО ‒ 1633 (+1)
            • средства ПВО ‒ 1291 (+1)
              • самолетов ‒ 435 (0)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 121217 (+1083)
                    • крылатые ракеты ‒ 4205 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 2 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 76585 (+146)
                            • специальная техника ‒ 4057 (+2)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              По данным Института изучения войны, продвижение россиян замедлилось в конце декабря 2025 года и в начале января 2026 года. Вероятно, причиной стали менее благоприятные погодные условия и прекращение усилий по соблюдению "произвольных сроков" в конце года.

                              Более 69% украинцев не верят в мир с россией и считают ее целью уничтожение Украины как нации - опрос16.01.26, 11:14 • 11938 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

                              Война в Украине
                              Война в Украине
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины