Более 69% украинцев не верят в мир с россией и считают ее целью уничтожение Украины как нации - опрос

Подавляющее большинство граждан Украины не верит в возможность устойчивого мира с россией в ходе текущих переговоров. Они считают, что россия не заинтересована в прекращении войны против Украины, сообщает УНН со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии.

Подробности

По данным опроса, 69% респондентов не верят, что нынешние переговоры приведут к устойчивому миру в Украине. Такое же количество опрошенных считает, что россия хочет прежде всего уничтожить украинскую нацию или осуществить геноцид. В целом 83% считают, что цели россии более масштабны, а не просто контроль над всем Донбассом.

Лишь 26% верят в успех переговоров, еще 5% затруднились с ответом. Еще 52% считают, что россияне не хотят настоящего мира и планируют продолжать войну.

35% респондентов указывают на то, что россия все равно не остановится, если заберет юг и восток Украины, 33% - на невозможность отказа от собственных территорий и граждан, а 25% не верят в реалистичность гарантий безопасности Запада, вспоминая Будапештский меморандум.

Данный опрос проводился в период с 9 по 14 января 2026 года. Было опрошено 601 респондент в возрасте от 18 лет и старше на всех подконтрольных правительству Украины территориях.

Напомним

Более 53% украинцев выступают категорически против территориальных уступок рф, тогда как 33% готовы к определенным потерям. 39% опрошенных согласны на замораживание линии фронта без официального признания оккупированных территорий российскими.