Эксклюзив
08:00 • 3762 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвоката
05:32 • 10909 просмотра
Великобритания выделяет 20 миллионов фунтов на спасение энергетики Украины
15 января, 22:04 • 16621 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 27872 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 33219 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 69314 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 79527 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 39452 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 35097 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 54582 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
Более 69% украинцев не верят в мир с россией и считают ее целью уничтожение Украины как нации - опрос

Киев • УНН

 • 26 просмотра

По данным опроса КМИС, 69% украинцев не верят в устойчивый мир с россией из-за текущих переговоров.

Более 69% украинцев не верят в мир с россией и считают ее целью уничтожение Украины как нации - опрос

Подавляющее большинство граждан Украины не верит в возможность устойчивого мира с россией в ходе текущих переговоров. Они считают, что россия не заинтересована в прекращении войны против Украины, сообщает УНН со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии.

Подробности

По данным опроса, 69% респондентов не верят, что нынешние переговоры приведут к устойчивому миру в Украине. Такое же количество опрошенных считает, что россия хочет прежде всего уничтожить украинскую нацию или осуществить геноцид. В целом 83% считают, что цели россии более масштабны, а не просто контроль над всем Донбассом.

Лишь 26% верят в успех переговоров, еще 5% затруднились с ответом. Еще 52% считают, что россияне не хотят настоящего мира и планируют продолжать войну.

35% респондентов указывают на то, что россия все равно не остановится, если заберет юг и восток Украины, 33% - на невозможность отказа от собственных территорий и граждан, а 25% не верят в реалистичность гарантий безопасности Запада, вспоминая Будапештский меморандум. 

Данный опрос проводился в период с 9 по 14 января 2026 года. Было опрошено 601 респондент в возрасте от 18 лет и старше на всех подконтрольных правительству Украины территориях.

Напомним

Более 53% украинцев выступают категорически против территориальных уступок рф, тогда как 33% готовы к определенным потерям. 39% опрошенных согласны на замораживание линии фронта без официального признания оккупированных территорий российскими.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Война в Украине
Киевский международный институт социологии
Украина