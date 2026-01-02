$42.170.18
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
09:17 • 6766 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 11595 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 49104 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 75588 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 58490 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 54006 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 178980 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 174587 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 57170 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
Понад половина українців виступає проти територіальних поступок росії - опитування КМІС

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Понад 53% українців категорично проти територіальних поступок РФ, тоді як 33% готові до певних втрат. 39% опитаних згодні на заморожування лінії фронту без офіційного визнання окупованих територій російськими.

Понад половина українців виступає проти територіальних поступок росії - опитування КМІС

Понад 53% українців виступають категорично проти територіальних поступок на користь росії, 33% в цілому готові до певних територіальних втрат, а 14% не змогли визначитися із думкою. Водночас 39% готові до заморожування лінії фронту на поточних позиціях без офіційного визнання окупованих територій російськими регіонами. Про це повідомляє УНН з посиланням на опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Деталі

Дане опитування проводилось в період з 26 листопада по 29 грудня 2025 року. Було опитано 1001 громадян України віком у віці 18 років і старше. Опитування проводилось на підконтрольних уряду України територіях.

Проти офіційного визнання окремих територій частиною рф виступили 58% респондентів. Водночас 25% українців готові прийняти визнання окремих територій, ще 17% громадян не змогли визначитися зі своєю думкою.

Нагадаємо

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, переважна більшість українців (78%) продовжують вважати, що Україна не зробила достатньо для підготовки до російського вторгнення. Водночас у вересні 2025 року таких людей було 81%.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Київський міжнародний інститут соціології
Україна