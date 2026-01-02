Понад половина українців виступає проти територіальних поступок росії - опитування КМІС

Понад 53% українців виступають категорично проти територіальних поступок на користь росії, 33% в цілому готові до певних територіальних втрат, а 14% не змогли визначитися із думкою. Водночас 39% готові до заморожування лінії фронту на поточних позиціях без офіційного визнання окупованих територій російськими регіонами. Про це повідомляє УНН з посиланням на опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Деталі

Дане опитування проводилось в період з 26 листопада по 29 грудня 2025 року. Було опитано 1001 громадян України віком у віці 18 років і старше. Опитування проводилось на підконтрольних уряду України територіях.

Проти офіційного визнання окремих територій частиною рф виступили 58% респондентів. Водночас 25% українців готові прийняти визнання окремих територій, ще 17% громадян не змогли визначитися зі своєю думкою.

Нагадаємо

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, переважна більшість українців (78%) продовжують вважати, що Україна не зробила достатньо для підготовки до російського вторгнення. Водночас у вересні 2025 року таких людей було 81%.