Более половины украинцев выступают против территориальных уступок России - опрос КМИС

Более 53% украинцев выступают категорически против территориальных уступок в пользу россии, 33% в целом готовы к определенным территориальным потерям, а 14% не смогли определиться с мнением. В то же время 39% готовы к замораживанию линии фронта на текущих позициях без официального признания оккупированных территорий российскими регионами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии.

Детали

Данный опрос проводился в период с 26 ноября по 29 декабря 2025 года. Было опрошено 1001 граждан Украины в возрасте 18 лет и старше. Опрос проводился на подконтрольных правительству Украины территориях.

Против официального признания отдельных территорий частью рф выступили 58% респондентов. В то же время 25% украинцев готовы принять признание отдельных территорий, еще 17% граждан не смогли определиться со своим мнением.

Напомним

По данным опроса Киевского международного института социологии, подавляющее большинство украинцев (78%) продолжают считать, что Украина не сделала достаточно для подготовки к российскому вторжению. В то же время в сентябре 2025 года таких людей было 81%.