13:36
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
12:21
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
11:18
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
10:40
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
10:39
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
10:07
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
26 грудня, 08:22
Російські атаки залишили без світла жителів у 5 областях, графіки відключень майже у всіх регіонах - Міненерго
Ексклюзив
26 грудня, 08:10
Ознаки пособництва країні-агресору: чому правоохоронці мають почати розслідування проти колишнього керівництва Державіаслужби
Понад 78% українців вважають, що держава не підготувалася до вторгнення рф - опитування

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Переважна більшість українців (78%) продовжують вважати, що Україна не зробила достатньо для підготовки до російського вторгнення. Згідно з опитуванням КМІС, 50% респондентів вважають зусилля абсолютно недостатніми, що на 6% більше, ніж у вересні.

Понад 78% українців вважають, що держава не підготувалася до вторгнення рф - опитування

Переважна більшість українців (78%) продовжують вважати, що Україна не зробила достатньо для підготовки до російського вторгнення. Водночас у вересні 2025 року таких людей було 81%, повідомляє УНН з посиланням на опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Деталі

Дане опитування проводилось в період з 26 листопада по 13 грудня 2025 року. Було опитано 1000 респондентів з числа громадян України у віці 18 років і старше в усіх підконтрольних областях.

28% вважають, що Україна скоріше доклала недостатніх зусиль, хоча дещо все-таки зробила. Решта 50% вважають, що зусилля України з підготовки були абсолютно недостатніми. Водночас частка тих, хто так вважає, зросла з 44% у вересні до 50% у грудні.

Більшість населення всіх регіонів вважають, що докладені Україною зусилля були недостатніми.

Як зазначили в КМІС, результати опитування свідчать про наступне: серед населення немає однозначного консенсусу і бачення причин недостатньої підготовки до вторгнення.

Відносно найбільше респондентів говорили про те, що політичній владі не вдалося докласти необхідних зусиль: 49% серед тих, хто вважає, що Україна не була готовою; у вересні 2025 року було 46%, у лютому - 41%, тобто є тенденція до зростання протягом року.

Нагадаємо

За даними опитування КМІС, майже три чверті (72%) українців готові до миру із замороженням фронту та гарантіями безпеки - стільки ж виступає проти миру без гарантій.

Також у даному опитуванні понад 57% українців заявили, що причиною відсутності світла є російські удари по українській енергетиці. Ще 29% звинувачують в цьому українську владу: вони вважають, що влада вжила недостатньо заходів для підготовки до масованих російських обстрілів.

Водночас за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, абсолютна більшість громадян України (понад 90%) негативно ставляться до російської федерації і її громадян.  

Євген Устименко

