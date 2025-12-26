Понад 78% українців вважають, що держава не підготувалася до вторгнення рф - опитування
Київ • УНН
Переважна більшість українців (78%) продовжують вважати, що Україна не зробила достатньо для підготовки до російського вторгнення. Згідно з опитуванням КМІС, 50% респондентів вважають зусилля абсолютно недостатніми, що на 6% більше, ніж у вересні.
Переважна більшість українців (78%) продовжують вважати, що Україна не зробила достатньо для підготовки до російського вторгнення. Водночас у вересні 2025 року таких людей було 81%, повідомляє УНН з посиланням на опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Деталі
Дане опитування проводилось в період з 26 листопада по 13 грудня 2025 року. Було опитано 1000 респондентів з числа громадян України у віці 18 років і старше в усіх підконтрольних областях.
28% вважають, що Україна скоріше доклала недостатніх зусиль, хоча дещо все-таки зробила. Решта 50% вважають, що зусилля України з підготовки були абсолютно недостатніми. Водночас частка тих, хто так вважає, зросла з 44% у вересні до 50% у грудні.
Більшість населення всіх регіонів вважають, що докладені Україною зусилля були недостатніми.
Як зазначили в КМІС, результати опитування свідчать про наступне: серед населення немає однозначного консенсусу і бачення причин недостатньої підготовки до вторгнення.
Відносно найбільше респондентів говорили про те, що політичній владі не вдалося докласти необхідних зусиль: 49% серед тих, хто вважає, що Україна не була готовою; у вересні 2025 року було 46%, у лютому - 41%, тобто є тенденція до зростання протягом року.
Нагадаємо
За даними опитування КМІС, майже три чверті (72%) українців готові до миру із замороженням фронту та гарантіями безпеки - стільки ж виступає проти миру без гарантій.
Також у даному опитуванні понад 57% українців заявили, що причиною відсутності світла є російські удари по українській енергетиці. Ще 29% звинувачують в цьому українську владу: вони вважають, що влада вжила недостатньо заходів для підготовки до масованих російських обстрілів.
Водночас за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, абсолютна більшість громадян України (понад 90%) негативно ставляться до російської федерації і її громадян.