Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
07:53 • 5952 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
07:40 • 8676 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
06:29 • 11893 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 20238 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 29845 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 26822 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
14 грудня, 12:56 • 36525 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
14 грудня, 10:14 • 38984 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 52566 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
Ексклюзив
Більшість українців назвали російські удари причиною відключень світла - опитування КМІС

