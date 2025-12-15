Більшість українців назвали російські удари причиною відключень світла - опитування КМІС

Понад 57% українців вважають, що причиною відсутності світла є російські удари по українській енергетиці. Ще 29% звинувачують в цьому українську владу, повідомляє УНН з посиланням на опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Деталі

Опитування проводилось в період з 26 листопада по 13 грудня 2025 року. У ньому взяло участь 547 респондентів віком 18 років і старше - дане опитування відбулось у всіх областях, підконтрольних уряду України.

29% опитаних вважає, що українська влада вжила недостатньо заходів для підготовки до масованих російських обстрілів. Ще 8% вважають, що основною причиною є недостатня підтримка від Західних партнерів.

Нагадаємо

Згідно опитування КМІС, майже три чверті (72%) українців готові до миру із замороженням фронту та гарантіями безпеки - стільки ж виступає проти миру без гарантій.