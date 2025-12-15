Большинство украинцев назвали российские удары причиной отключений света - опрос КМИС

$42.190.08
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителя
09:35 • 3286 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
07:53 • 9728 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
07:40 • 11231 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
06:29 • 13693 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 21704 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 30683 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 27589 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 37084 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 39197 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
Разбирают за считанные часы: на временно оккупированной Донетчине заканчивается резервная вода
Президент Эстонии предложил помочь Венгрии с уплатой штрафов за разрыв энергетических соглашений с РФ
Volkswagen закрывает завод в Дрездене: историческое решение после 88 лет деятельности
Голливудский режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми с ножевыми ранениями
В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчества
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечера
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроение
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 100107 просмотра
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Дональд Трамп
Александр Стабб
Стив Уиткофф
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Берлин
Днепропетровская область
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита Месси
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует Трамп
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителей
Большинство украинцев назвали российские удары причиной отключений света - опрос КМИС

Киев • УНН

 • 848 просмотра

Более 57% украинцев считают российские удары причиной отсутствия света, тогда как 29% обвиняют украинские власти. Опрос КМИС проводился с 26 ноября по 13 декабря 2025 года.

Большинство украинцев назвали российские удары причиной отключений света - опрос КМИС

Более 57% украинцев считают, что причиной отсутствия света являются российские удары по украинской энергетике. Еще 29% обвиняют в этом украинские власти, сообщает УНН со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии.

Детали

Опрос проводился в период с 26 ноября по 13 декабря 2025 года. В нем приняли участие 547 респондентов в возрасте 18 лет и старше - данный опрос состоялся во всех областях, подконтрольных правительству Украины.

29% опрошенных считают, что украинские власти приняли недостаточно мер для подготовки к массированным российским обстрелам. Еще 8% считают, что основной причиной является недостаточная поддержка от Западных партнеров.

Напомним

Согласно опросу КМИС, почти три четверти (72%) украинцев готовы к миру с замораживанием фронта и гарантиями безопасности - столько же выступает против мира без гарантий.

Евгений Устименко

