Большинство украинцев назвали российские удары причиной отключений света - опрос КМИС

Более 57% украинцев считают, что причиной отсутствия света являются российские удары по украинской энергетике. Еще 29% обвиняют в этом украинские власти, сообщает УНН со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии.

Детали

Опрос проводился в период с 26 ноября по 13 декабря 2025 года. В нем приняли участие 547 респондентов в возрасте 18 лет и старше - данный опрос состоялся во всех областях, подконтрольных правительству Украины.

29% опрошенных считают, что украинские власти приняли недостаточно мер для подготовки к массированным российским обстрелам. Еще 8% считают, что основной причиной является недостаточная поддержка от Западных партнеров.

Напомним

Согласно опросу КМИС, почти три четверти (72%) украинцев готовы к миру с замораживанием фронта и гарантиями безопасности - столько же выступает против мира без гарантий.