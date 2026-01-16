Понад 69% українців не вірить у мир з росією та вважає її метою знищення України як нації - опитування

Переважна більшість громадян України не вірить у можливість сталого миру з росією за поточних перемовин. Вони вважають, що росія не зацікавлена у припиненні війни проти України, повідомляє УНН з посиланням на опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Деталі

За даними опитування, 69% респондентів не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру в Україні. Ця ж кількість опитаних вважає, що росія хоче насамперед знищити українську націю або здійснити геноцид. Загалом 83% вважають, що цілі росії є більш масштабними, а не просто контроль над усім Донбасом.

Лише 26% вірять у успіх переговорів, ще 5% не змогли визначитися з відповіддю. Ще 52% вважають, що росіяни не хочуть справжнього миру та планує продовжувати війну.

35% респондентів вказують на те, що росія все одно не зупиниться, якщо забере південь і схід України, 33% - на неможливість відмови від власних територій і громадян, а 25% не вірять у реалістичність безпекових гарантій Заходу, згадуючи Будапештський меморандум.

Дане опитування відбувалось в період з 9 по 14 січня 2026 року. Було опитано 601 респондента віком від 18 років і старше на всіх підконтрольних уряду України територіях.

Понад 53% українців виступають категорично проти територіальних поступок рф, тоді як 33% готові до певних втрат. 39% опитаних згодні на заморожування лінії фронту без офіційного визнання окупованих територій російськими.