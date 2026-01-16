$43.180.08
Ексклюзив
08:00 • 3766 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
05:32 • 10912 перегляди
Велика Британія виділяє 20 мільйонів фунтів на порятунок енергетики України
15 січня, 22:04 • 16623 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 27874 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 33222 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 69315 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 79527 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 39452 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 35097 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 54583 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
Понад 69% українців не вірить у мир з росією та вважає її метою знищення України як нації - опитування

Київ • УНН

 • 24 перегляди

За даними опитування КМІС, 69% українців не вірять у сталий мир з Росією через поточні переговори.

Понад 69% українців не вірить у мир з росією та вважає її метою знищення України як нації - опитування

Переважна більшість громадян України не вірить у можливість сталого миру з росією за поточних перемовин. Вони вважають, що росія не зацікавлена у припиненні війни проти України, повідомляє УНН з посиланням на опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Деталі

За даними опитування, 69% респондентів не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру в Україні. Ця ж кількість опитаних вважає, що росія хоче насамперед знищити українську націю або здійснити геноцид. Загалом 83% вважають, що цілі росії є більш масштабними, а не просто контроль над усім Донбасом.

Лише 26% вірять у успіх переговорів, ще 5% не змогли визначитися з відповіддю. Ще 52% вважають, що росіяни не хочуть справжнього миру та планує продовжувати війну.

35% респондентів вказують на те, що росія все одно не зупиниться, якщо забере південь і схід України, 33% - на неможливість відмови від власних територій і громадян, а 25% не вірять у реалістичність безпекових гарантій Заходу, згадуючи Будапештський меморандум. 

Дане опитування відбувалось в період з 9 по 14 січня 2026 року. Було опитано 601 респондента віком від 18 років і старше на всіх підконтрольних уряду України територіях.

Нагадаємо

Понад 53% українців виступають категорично проти територіальних поступок рф, тоді як 33% готові до певних втрат. 39% опитаних згодні на заморожування лінії фронту без офіційного визнання окупованих територій російськими.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Київський міжнародний інститут соціології
Україна