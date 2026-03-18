ИПСО не дало врагу желаемого результата, и он прибегает к прямым ударам - в Сумском центре комплектования прокомментировали поражение рф ТЦК

В Сумском областном ТЦК и СП заявили, что "атаки россии дронами-камикадзе по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки - это не случайность, а сознательная тактика врага", и что ТЦК Сумской области "продолжают и будут продолжать выполнять свои задачи". Такое заявление появилось после сообщений о попадании там, пишет УНН.

Детали

"Атаки россии дронами-камикадзе по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки - это не случайность, а сознательная тактика врага", - говорится в заявлении Сумского областного ТЦК.

Там подчеркнули, что "под ударом оказывается не только энергетическая или военная инфраструктура, но и ключевой элемент обороноспособности государства - система мобилизации". "Это целенаправленная кампания, цель которой очевидна - сорвать процесс пополнения рядов ВСУ. Враг пытается действовать там, где, по его мнению, больнее всего: через запугивание, удары и информационное давление повлиять на готовность украинцев становиться на защиту страны. Но реальность другая. Именно мобилизация является основой устойчивости государства в войне. Единственное, что стоит между врагом и Украиной - это Вооруженные Силы. И путь к ним проходит через ТЦК и СП", - подчеркнули в Сумском областном ТЦК.

"Информационно-психологические операции не дали врагу желаемого результата. Следовательно, он прибегает к прямым ударам. Однако, ТЦК и СП Сумской области продолжают и будут продолжать выполнять свои задачи. Запугать украинцев не получится. Остановить мобилизацию - тоже. А значит, не получится и остановить Вооруженные Силы Украины", - подчеркнули в Сумском областном ТЦК.

